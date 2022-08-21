ua ru
Нд, 21 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

З 20 російських ракет лише одна спрямована на військові об'єкти, решта - на цивільні

Новость на русском →
Неділя 21 серпня 2022 15:21
З 20 російських ракет лише одна спрямована на військові об'єкти, решта - на цивільні Фото: з 20 російських ракет лише одна спрямована на військові об'єкти, решта - на цивільні (twitter com)
Автор: Єлизавета Драбкіна

З 20 ракет, які Росія випускає по Україні, тільки одна направлена на військовий об'єкт, усі інші летять в об'єкти цивільної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

"Лише кожен 20-й ракетний удар РФ був завданий по військовому об’єкту, решта 19 - влучали у житлові будинки, школи, лікарні, університети… У те, що українці будували й створювали своїми руками, і з чого складалося наше мирне життя", - сказано в повідомленні.

СБУ наголошує, що Україна не забуде і не пробачить жоден кривавий злочин російських окупантів і запевняє, що вони понесуть справедливе покарання.

Нагадаємо, перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін повідомляв, що окупанти вразили понад 22 тисяч цивільних об'єктів і близько 300 - військових з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що країна-агресор у 73 рази частіше б'є по цивільним об'єктам, ніж військовим.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Війна Росії проти України
NEWS
В Україні ліквідовано понад 45 тисяч російських окупантів, - Генштаб
В Україні ліквідовано понад 45 тисяч російських окупантів, - Генштаб
DAILY
Олексій Антипович: Абсолютна більшість українців не готова до поступок агресорам
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Олексій Антипович: Абсолютна більшість українців не готова до поступок агресорам