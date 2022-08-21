З 20 російських ракет лише одна спрямована на військові об'єкти, решта - на цивільні
З 20 ракет, які Росія випускає по Україні, тільки одна направлена на військовий об'єкт, усі інші летять в об'єкти цивільної інфраструктури.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.
"Лише кожен 20-й ракетний удар РФ був завданий по військовому об’єкту, решта 19 - влучали у житлові будинки, школи, лікарні, університети… У те, що українці будували й створювали своїми руками, і з чого складалося наше мирне життя", - сказано в повідомленні.
СБУ наголошує, що Україна не забуде і не пробачить жоден кривавий злочин російських окупантів і запевняє, що вони понесуть справедливе покарання.
Нагадаємо, перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін повідомляв, що окупанти вразили понад 22 тисяч цивільних об'єктів і близько 300 - військових з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що країна-агресор у 73 рази частіше б'є по цивільним об'єктам, ніж військовим.