З 20 травня призовників з окупованого Криму почнуть відправляти на службу в ЗС Росії

З 20 травня призовників з окупованого Криму почнуть відправляти в збройні сили Російської Федерації. У МінТОТ відзначили, що заклик населення окупованої території в армію є порушенням міжнародного гуманітарного права і є військовим злочином.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства тимчасово окупованих територій України.

Повідомляється, що 14 травня в Севастополі відбулося засідання призовної комісії, під час якої було відзначено, що 20 травня очікується перше планове відправлення призовників у збройні сили Росії. При цьому наголошується, що призовна кампанія триватиме до 15 липня.

Разом з тим, у Міністерстві повідомили, що в цілому інтенсивність військових навчань підрозділів російського окупаційного контингенту минулого тижня дещо знизилася внаслідок підготовки до заходів у контексті відзначення 9 травня. У той же час планові заходи не припинилися.

Нагадаємо, в січні ООН виступала із заявою про те, що Росія продовжує заклик кримчан у свою армію, порушуючи міжнародне право. Зазначимо, з початку окупації Криму в лавах Збройних сил Росії пройшли службу понад 20 тисяч жителів півострова.

При цьому зазначалося, що призовників з Криму направляють переважно на службу в Повітряно-космічні та сухопутні війська, а також у Військово-морський флот.