СМИ узнали, как быстро Путин может применить ядерное оружие и что может стать целью в Украине

У России около 2 тысяч ядерных боеголовок примерно на дюжине складов по всей России и нужно время, чтобы доставить их на пусковые установки. Поэтому применить их в ту же минуту, по указке президента РФ Владимира Путина, вряд ли получится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

"При определенной степени готовности оружие вывозится из хранилищ и перемещается в какое-то другое место, при необходимости на сутки. Это будет обнаружено с помощью спутников или других средств", - сказал эксперт по ядерной безопасности в Институте ООН по исследованиям в области разоружения в Женеве Павел Подвиг.

Пока американские и европейские официальные лица заявляют, что никаких признаков такой подготовки нет.

По данным издания, у России примерно 1900 таких вооружений времен холодной войны, которые все еще находятся на хранении, а также ракеты и самолеты, необходимые для их доставки.

Источник агентства, близкий к российскому минобороны, заявил, что если бы Путин решился на демонстрационный ядерный удар, то нанес бы его по военному объекту на территории Украины.

Как отмечают журналисты, США предупредили о "катастрофической" реакции на любое применение ядерного оружия со стороны России. При этом в случае обоюдного его использования, вряд ли процесс впоследствии удастся остановить.

"После того, как ядерное оружие будет использовано, даже так называемым ограниченным образом, нет абсолютно никакой гарантии, что обе стороны смогут контролировать его применение и что оно не перерастет в тотальный ядерный пожар", - цитирует Bloomberg одного из опрошенных экспертов.

В то же время российский генерал в отставке Евгений Бужинский заявил, что у Кремля есть ряд способов обострить ситуацию и донести свой месседж, не устраивая Армагеддон.

"Россия может усилить атаки на гражданскую инфраструктуру Украины, уничтожив больше электростанций, а также нацелившись на железную дорогу и другие объекты, используемые для перевозки американского и европейского оружия, - рассказал он. - Чтобы победить Украину, не нужно ядерное оружие".