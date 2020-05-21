Понад 2 млн людей у світі вилікувались від коронавіруса

У світі від коронавіруса вже вилікувалися понад 2 млн людей. У той же час від COVID-19 померли 329 тис. осіб.

Про це свідчать дані Worldometers.

Активних випадків хвороби у світі понад 2,7 млн. З них 2%, тобто 45 тис. осіб, у важкому стані.

Всього в світі кількість заражених перевищила 5 млн осіб. Найбільша кількість заражених у США - більше 1,5 млн осіб. На другому місці Росія, де зафіксовано 308 тис. інфікованих.

Нагадаємо, раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп спрогнозував, що в кінцевому рахунку коронавірус може забрати життя до 100 тис. американців. З початку пандемії в Штатах померли 93,5 тис. осіб. Загальна кількість заражених станом на 20 травня наближається до 1,6 млн.

РБК-Україна писало, що американський президент Дональд Трамп заявив, що понад 1,5 млн виявлених випадків коронавіруса в США - результат "найкращою у світі" системи тестування.

Раніше у ВООЗ заявили, що менше 10% населення більшої частини країн світу мають антитіла до коронавіруса.