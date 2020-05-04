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Від коронавіруса може померти до 100 тис. американців, - Трамп

Новини » Коронавірус     04.05.2020 - 05:44
Від коронавіруса може померти до 100 тис. американців, - Трамп
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/thejointstaff)

Раніше Трамп заявляв, що очікує 60 тис. смертей

Президент США Дональд Трамп змінив свій прогрон по смертності в країні від коронавіруса і стверджує, що COVID-19 може забрати життя до 100 тис. американців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

Наголошується, що в минулому місяці Трамп заявляв, що очікує близько 60 тис. смертей в США від коронавіруса.

"Ми втратимо від 75, 80 до 100 000 чоловік", - сказав президент США, назвавши це "жахливою" ситуацією.

Трамп стверджував, що без дій його адміністрації "мінімум втратили б два мільйони, чотири мільйони, п'ять мільйонів, це мінімум".

Американський лідер відзначив також, що в цілому підтримує зусилля губернаторів з подолання кризи, заявивши, що в кожному штаті буде свій підхід до відкриття своєї економіки.

"Це пройде", - запевнив він, неодноразово називаючи спалах "чумою".

Раніше повідомлялося, що в Сполучених Штатах Америки 30 квітня кількість померлих від коронавіруса наблизилося до кількості загиблих в результаті теракту 11 вересня 2001 року.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп розповів, що розвідка країни не доповідала йому про масштаби епідемії коронавіруса до останніх чисел січня.

Трамп заперечує, що знав про загрозу COVID-19 до кінця січня За добу у світі підтвердили понад 80 тис. нових випадків COVID-19
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