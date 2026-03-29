До +19, но в некоторых регионах дождь: какой будет погода в Украине сегодня

В Украине сегодня, 29 марта, местами воздух прогреет до +19 градусов. Однако в некоторых регионах ожидается небольшой дождь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Погода в Украине

Сегодня в Украине будет облачно с прояснениями.

В большинстве западных, Винницкой, Одесской, днем и в восточных и юго-восточных областях небольшой дождь. На остальной территории без осадков.

В Приазовье утром местами туман.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура днем 14-19°, в западных областях 11-16°; в Карпатах 2-7° тепла.

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня будет облачно с прояснениями, без осадков.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура по области днем 14-19°, в Киеве 15-17°.