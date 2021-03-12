Майже 18 тисяч хворих: у Києві продовжує зростати захворюваність на грип та ГРВІ

У Києві продовжує збільшуватися кількість хворих на грип і ГРВІ. Так, за минулий тиждень у столиці зареєстрували майже 18 тисяч хворих.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу.

За його словами, кількість хворих грипом збільшилася на 20% в порівнянні з тижнем раніше.

"Хочу відзначити, що і надалі збільшується в Києві кількість хворих на грип і ГРВІ. За даними Київського міського лабораторного центру МОЗ України, минулого тижня в столиці зареєстрували майже 18 000 хворих. Це на 20% більше у порівнянні з попереднім тижнем", - повідомив Кличко.

У столиці грип хворіли понад 10,7 тисячі дорослих і понад 7 тисяч дітей. При цьому половина хворих дітей шкільного віку.

В медичні установи потрапили 719 хворих, в тому числі і 37 дітей.