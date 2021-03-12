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Майже 18 тисяч хворих: у Києві продовжує зростати захворюваність на грип та ГРВІ

Новость на русском → Київ, П'ятниця 12 березня 2021 14:18
Майже 18 тисяч хворих: у Києві продовжує зростати захворюваність на грип та ГРВІ Фото: застуда (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Києві продовжує збільшуватися кількість хворих на грип і ГРВІ. Так, за минулий тиждень у столиці зареєстрували майже 18 тисяч хворих.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу.

За його словами, кількість хворих грипом збільшилася на 20% в порівнянні з тижнем раніше.

"Хочу відзначити, що і надалі збільшується в Києві кількість хворих на грип і ГРВІ. За даними Київського міського лабораторного центру МОЗ України, минулого тижня в столиці зареєстрували майже 18 000 хворих. Це на 20% більше у порівнянні з попереднім тижнем", - повідомив Кличко.

У столиці грип хворіли понад 10,7 тисячі дорослих і понад 7 тисяч дітей. При цьому половина хворих дітей шкільного віку.

В медичні установи потрапили 719 хворих, в тому числі і 37 дітей.

Нагадаємо, в період з 22 по 28 лютого у Києві захворіли на грип майже 15 тисяч осіб. При цьому понад 700 осіб госпіталізували.

Крім того, в Україні виявили майже 13 тисяч нових випадків COVID-19. Це найбільша кількість нових заражень з 11 грудня.

Додамо, що в Україні трохи прискорили темпи вакцинації - за вчора прищепили від COVID майже 9 тисяч осіб. З початку кампанії вакцинували вже понад 38 тисяч осіб.

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