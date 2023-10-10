17 460 гривен на человека. Как получить новые выплаты от ООН в Украине: условия

Размер денежной помощи от ООН в Украине увеличили до 3600 грн в месяц. Семьи могут также получить дополнительные выплаты для подготовки к зиме.
Кто может подать заявку на новую финансовую помощь, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на unhcr.org.
С 1 октября международные организации увеличили размер денежной помощи – с 2220 грн в месяц на человека до 3600 грн в месяц (10800 грн за три месяца). Кроме этих выплат можно получить также денежную помощь для подготовки к зимнему периоду – 2220 грн на человека (6660 грн за три месяца). Каждый член семьи, которая подпадает под условия программы помощи от ООН, получит 17460 грн.
Претендовать на помощь могут только те люди, которые раньше не получали выплат ни от одной международной организации в Украине и при условии, что доход в их семье не превышает 5400 грн на каждого.
Помощь в 2220 грн на подготовку к зиме получат при следующих условиях:
Фото: Пострадавшие от военных действий (gettyimages.com)
Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) проводит сбор данных для предоставления своей помощи, в том числе денежной, людям, пострадавшим в результате военных действий, с целью помочь им удовлетворить свои неотложные потребности, в частности, на временное жилье, питание и предметы личной гигиены.
Зарегистрироваться на денежную помощь могут три категории:
Также условием участия в программе является принадлежность к категории уязвимости:
Для включения в денежную помощь учитывают только следующих членов:
Его или ее дедушка и бабушка считаются членами семьи, только если они находятся на их содержании. Для регистрации должны присутствовать все члены домохозяйства. В случае, если член семьи не может прийти в центр сбора данных из-за ограниченной мобильности, этот человек будет перенаправлен на дистационную регистрацию.
Обращаться можно по адресу в своем регионе. Также необходимую информацию и ответы на вопросы можно получить в телеграмм-канале "Помощь ВПЛ от УВКБ ООН". Официальным партнером сбора данных на денежную помощь от УВКБ ООН является БФ "Право на защиту". Горячая линия УВКБ ООН: 0 800 307 711 (пн-пт 09:00-18:00).
Ранее мы писали, что Эстонский совет по делам беженцев будет оказывать денежную помощь в 3600 гривен в месяц жителям шести областей. Получить выплаты можно повторно.
Также мы писали, что в Украине запускается новая программа финансовой помощи для переселенцев. Выплаты на аренду жилья будут предоставляться в трех областях: Черкасской, Киевской и Кировоградской.
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