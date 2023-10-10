17 460 гривен на человека. Как получить новые выплаты от ООН в Украине: условия

Какие выплаты можно получить от ООН

С 1 октября международные организации увеличили размер денежной помощи – с 2220 грн в месяц на человека до 3600 грн в месяц (10800 грн за три месяца). Кроме этих выплат можно получить также денежную помощь для подготовки к зимнему периоду – 2220 грн на человека (6660 грн за три месяца). Каждый член семьи, которая подпадает под условия программы помощи от ООН, получит 17460 грн.

Претендовать на помощь могут только те люди, которые раньше не получали выплат ни от одной международной организации в Украине и при условии, что доход в их семье не превышает 5400 грн на каждого.

Помощь в 2220 грн на подготовку к зиме получат при следующих условиях:

домохозяйства, зарегистрированные с 1 по 30 сентября 2023 года – 2220 грн на каждого члена семьи в течение 3 месяцев (2220 грн + "зимняя выплата" в 2220 грн в месяц);

домохозяйства, зарегистрированные с 1 октября до конца 2023 года – 2220 грн на каждого члена семьи в течение 3 месяцев (новая выплата в 3600 грн + "зимняя выплата" в 2220 грн);

домохозяйства возглавляемые лицом пожилого возраста (55 лет и старше), зарегистрированные в программе до 1 сентября 2023 года, получат помощь для подготовки к зимнему периоду – 2220 грн для каждого члена семьи на 3 месяца.

Фото: Пострадавшие от военных действий (gettyimages.com)

Кто может претендовать на помощь от ООН

Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) проводит сбор данных для предоставления своей помощи, в том числе денежной, людям, пострадавшим в результате военных действий, с целью помочь им удовлетворить свои неотложные потребности, в частности, на временное жилье, питание и предметы личной гигиены.

Зарегистрироваться на денежную помощь могут три категории:

переселенцы, сменившие место жительства после 24 февраля 2022 года;

те, кто не перемещались, но пострадали (потеряли члена семьи, домохозяйства пострадали от обстрелов, потеряли средства к существованию) от военных действий в областях: Днепропетровская, Одесская, Запорожская, Харьковская, Черниговская, Сумская, Николаевская, Херсонская, Донецкая;

люди, которые из-за военных действий уехали, но потом вернулись домой, в том числе и из-за границы.

Также условием участия в программе является принадлежность к категории уязвимости:

семья, имеющая только одного из родителей (или отец, или мать) с одним или несколькими детьми младше 18 лет или с лицами пожилого возраста (55 лет и старше);

семья, которую возглавляет одна одинокая или несколько одиноких пожилых людей (55 лет и старше) или пожилого возраста с одним ребенком или несколькими детьми младше 18 лет;

семья с одним или несколькими лицами с особыми потребностями: инвалидность, хронические заболевания. Список не ограничивается только этими критериями особых потребностей;

приемные семьи, которые опекают детей без сопровождения и детьми, разлученными с родителями (необходимо документальное подтверждение).

Для включения в денежную помощь учитывают только следующих членов:

глава домохозяйства;

супруга/муж заявителя;

его/ее дети (до 23 лет);

его/ее родители.

Его или ее дедушка и бабушка считаются членами семьи, только если они находятся на их содержании. Для регистрации должны присутствовать все члены домохозяйства. В случае, если член семьи не может прийти в центр сбора данных из-за ограниченной мобильности, этот человек будет перенаправлен на дистационную регистрацию.

Обращаться можно по адресу в своем регионе. Также необходимую информацию и ответы на вопросы можно получить в телеграмм-канале "Помощь ВПЛ от УВКБ ООН". Официальным партнером сбора данных на денежную помощь от УВКБ ООН является БФ "Право на защиту". Горячая линия УВКБ ООН: 0 800 307 711 (пн-пт 09:00-18:00).