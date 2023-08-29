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До 17 тысяч гривен. В Украине хотят ввести новый штраф для автомобилистов

Вторник 29 августа 2023 01:47
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До 17 тысяч гривен. В Украине хотят ввести новый штраф для автомобилистов Фото: в Украине хотят ввести новый штраф для автомобилистов (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который устанавливает административную ответственность за дрифт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона.

Закон подразумевает внесение изменений в соответствующие статьи Кодекса Украины про административные нарушения. Предполагается, что первый дрифт влечет наложение штрафа в размере пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов – 8500 грн.

При повторном совершении правонарушения в течение года предусмотрено увеличение штрафа до 17 тысяч гривен, а также лишение права управлять транспортными средствами на срок от шести месяцев до года.

Согласно проекту закона, под дрифтом, или преднамеренным управляемым заносом следует понимать умышленное совершение на управляемом транспортном средстве маневров, которые вызывают занесение оси автомобиля при повороте на максимально возможной скорости.

Право составлять административные протоколы за дрифт хотят закрепить за сотрудниками Национальной полиции.

Изменения для водителей в 2023 году

Ранее Верховная Рада поддержала законопроект № 7354, который позволит украинцам самостоятельно проходить теоретическую часть перед экзаменом на получение водительского удостоверения.

Кроме того, в парламенте зарегистрирован законопроект, который касается введения штрафов для владельцев спортивных автомобилей и мотоциклов за слишком громкий звук форсированного двигателя.

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