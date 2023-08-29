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До 17 тисяч гривень. В Україні хочуть запровадити новий штраф для автомобілістів

Вівторок 29 серпня 2023 01:47
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До 17 тисяч гривень. В Україні хочуть запровадити новий штраф для автомобілістів Фото: в Україні хочуть запровадити новий штраф для автомобілістів (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

У Верховній Раді зареєстровано законопроект, який визначає адміністративну відповідальність за дрифт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект закону.

Закон передбачає внесення змін до відповідних статей Кодексу України про адміністративні порушення. Передбачається, що перший дрифт тягне за собою накладення штрафу у розмірі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів – 8500 грн.

У разі повторного вчинення правопорушення протягом року передбачено збільшення штрафу до 17 тисяч гривень, а також позбавлення права керувати транспортними засобами на строк від шести місяців до року.

Відповідно до проекту закону, під дрифтом, або навмисним керованим занесенням, слід розуміти умисне вчинення на керованому транспортному засобі маневрів, які викликають занесення осі автомобіля при повороті на максимально можливій швидкості.

Право складати адміністративні протоколи за дрифт мають намір закріпити за співробітниками Національної поліції.

Зміни для водіїв у 2023 році

Раніше Верховна Рада підтримала законопроект № 7354, який дозволить українцям самостійно проходити теоретичну частину перед іспитом на отримання посвідчення водія.

Крім того, у парламенті зареєстровано законопроект, який стосується запровадження штрафів для власників спортивних автомобілів та мотоциклів за надто гучний звук форсованого двигуна.

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