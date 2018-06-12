Надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Україні утримається 12-15 червня

Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні 12-15 червня 2018 року. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"За даними Укргідрометцентру, 12-15 червня в Україні, крім більшості районів західних, північних, Черкаської та Полтавської областей, утримається надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що синоптики попереджають про підйом рівнів води у річках України 12-13 червня 2018 року. Зокрема, очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,5-1,5 м над рiвнями.