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Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні

НовиниНадзвичайні події    12.06.2018 - 14:17
Ілюстративне фото (oda.odessa.gov.ua)
Ілюстративне фото (oda.odessa.gov.ua)

Надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Україні утримається 12-15 червня

Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні 12-15 червня 2018 року. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"За даними Укргідрометцентру, 12-15 червня в Україні, крім більшості районів західних, північних, Черкаської та Полтавської областей, утримається надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що синоптики попереджають про підйом рівнів води у річках України 12-13 червня 2018 року. Зокрема, очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,5-1,5 м над рiвнями.

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Теги публікації: ДСНС, пожарная опасность  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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