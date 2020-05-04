ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Майже 160 людей одужали від COVID-19 у Чернівецькій області

Новини » Коронавірус     04.05.2020 - 00:59
Майже 160 людей одужали від COVID-19 у Чернівецькій області
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всього заразилися 1887 осіб

У Чернівецькій області від коронавірусу з початку епідемії одужали 159 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook глави Чернівецької ОДА Сергія Осачука.

Натомість протягом доби 3 травня лабораторно підтверджено ще 69 випадків коронавірусу в області. З них 37 - у Чернівцях.

Таким чином, загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 1887 осіб.

Чернівецький обласний лабораторний центр сьогодні здійснив 441 ПЛР-дослідження.

Нагадаємо, в Україні за попередню добу зафіксували 502 нових випадки вірусу COVID-19, а загальне число заражених наближається до 12 тисяч.

РБК-Україна писало, що 2 травня у двох областях України за добу не зафіксовано нових випадків коронавірусу. Так, не виявлено нових випадків у Донецькій і Луганській областях. Варто відзначити, що в Луганській, Чернігівській і Донецькій областях найменше число інфікованих у порівнянні з іншими регіонами України.

За кордоном на коронавірус хворіють 160 українців У Запоріжжі спалах коронавірусу стався у ще одному гуртожитку
Новини України Черновицкая областьКоронавірус
News
On Top