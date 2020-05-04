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Почти 160 человек выздоровели от COVID-19 в Черновицкой области

Новости » Коронавирус     04.05.2020 - 00:59
Почти 160 человек выздоровели от COVID-19 в Черновицкой области
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Всего заразились 1887 человек

В Черновицкой области от коронавируса с начала эпидемии выздоровели 159 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Черновицкой ОГА Сергея Осачука.

В то же время, в течение суток 3 мая лабораторно подтверждено еще 69 случаев коронавирус в области. Из них 37 - в Черновцах.

Таким образом, общее количество инфицированных в области от первого установленного случая составляет 1887 человек.

Черновицкий областной лабораторный центр сегодня осуществил 441 ПЦР-исследование.

Напомним, в Украине за предыдущие сутки зафиксировали 502 новых случая вируса COVID-19, а общее число зараженных приближается к 12 тысячам.

РБК-Украина писало, что 2 мая в двух областях Украины за сутки не зафиксировано новых случаев коронавируса. Так, не выявлено новых случаев в Донецкой и Луганской областях. Стоит отметить, что в Луганской, Черниговской и Донецкой областях наименьшее число инфицированных в сравнении с другими регионами Украины.

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