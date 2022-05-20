До 16 крилатих ракет. У Чорному морі в готовності знаходяться два кораблі РФ

На сьогодні в акваторії Чорного моря знаходяться два російських військових кораблі. Загалом, на кораблях знаходяться до 16 крилатих ракет

Про це прес-секретар Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"За даними нашої розвідки, станом на сьогодні, в готовності до застосування в акваторії Чорного моря знаходиться два кораблі сумарним залпом до 16 крилатих ракет морського базування типу "Калібр"", - заявив він.

Нагадаємо, штормова погода в Одесі та області не скасовує можливості ракетних ударів.

Зазначимо, прямо повз острів Зміїний проходять морські комунікації, морські торгові шляхи від Одеси до Босфору і далі до Середземного моря. Таким чином, він сьогодні є стратегічно важливим світовим пунктом, який дозволяє Росії створювати глобальні проблеми.

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