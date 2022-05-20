RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

До 16 крилатих ракет. У Чорному морі в готовності знаходяться два кораблі РФ

Фото: у Чорному морі в готовності знаходяться два кораблі РФ (facebook.com/mod mil rus)
Автор: Валерія Поліщук

На сьогодні в акваторії Чорного моря знаходяться два російських військових кораблі. Загалом, на кораблях знаходяться до 16 крилатих ракет

Про це прес-секретар Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"За даними нашої розвідки, станом на сьогодні, в готовності до застосування в акваторії Чорного моря знаходиться два кораблі сумарним залпом до 16 крилатих ракет морського базування типу "Калібр"", - заявив він.

Нагадаємо, штормова погода в Одесі та області не скасовує можливості ракетних ударів.

Зазначимо, прямо повз острів Зміїний проходять морські комунікації, морські торгові шляхи від Одеси до Босфору і далі до Середземного моря. Таким чином, він сьогодні є стратегічно важливим світовим пунктом, який дозволяє Росії створювати глобальні проблеми.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чорне мореВійна Росії проти України