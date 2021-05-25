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Стало відомо, хто очолить збірну Німеччини після Євро-2020. Контракт вже підписаний

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Німеччина, Вівторок 25 травня 2021 12:55
Стало відомо, хто очолить збірну Німеччини після Євро-2020. Контракт вже підписаний Фото: Ханс-Дітер Флік очолить Бундестім з 1 липня (Getty Images)
Автор: Ігор Литвиненко

Німецька Федерація футболу підписала контракт з новим наставником національної збірної. Після чемпіонату Європи-2020 Німеччину очолить Ханс-Дітер Флік.

Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу Німеччини.

Контракт розрахований до 2024 року. Угода набуде чинності 1 липня.

"Все пройшло напрочуд швидко для мене з підписом, але я дуже радий, що можу працювати тренером збірної. Сезон щойно закінчився, і два роки в "Баварії" допомогли мені в командному дусі. У нас є всі підстави з оптимізмом підійти до майбутніх турнірів, наприклад, до домашнього чемпіонату Європи в 2024 році", - заявив Флік.

Стало відомо, хто очолить збірну Німеччини після Євро-2020. Контракт вже підписаний

Нагадаємо, нинішній наставник Бундестім Йоахім Лев покине збірну після Євро-2020. Він очолював Німеччину протягом 15 років, завоювавши срібло ЧЄ-2008, бронзу ЧС-2010 і двох ЧЄ-2012 і 2016, а також став чемпіоном світу в 2014 році в Бразилії.

Раніше РБК-Україна писало, що Ханс-Дітер Флік покине "Баварію" по закінченню сезону. Замість нього клуб очолить Юліан Нагельсманн, який в нинішньому сезоні тренував "Лейпциг".

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