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До 157 км/ч без водителя: в эстонской Telearmy ответили, конкурируют ли с Tesla

15:48 01.07.2026 Ср
2 мин
Один водитель может переключаться между управлением десяти автомобилей
aimg Лев Шевченко
До 157 км/ч без водителя: в эстонской Telearmy ответили, конкурируют ли с Tesla Фото: Туули Толматс-Айя (Лев Шевченко, РБК-Украина)
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Эстонская компания Telearmy запускает в Украине технологию дистанционного управления транспортом, позволяющую операторам управлять автомобилями без физического присутствия водителя в салоне.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала соучредитель компании Telearmy Туули Толматс-Айя.

Сотрудничество с ВСУ и Uklon

Разработчики приступили к адаптации своей технологии под нужды украинского оборонного и гражданского секторов. В настоящее время компания сотрудничает с Генеральным штабом ВСУ и подразделением ASD, вместе с которым уже переоборудовали для фронта бронированную разведывательно-дозорную машину (БРДМ).

Параллельно Telearmy выходит на гражданский рынок Украины. Совместно с сервисом такси Uklon уже начата работа по индустрии перевозок.

В общей сложности за шесть лет работы команда интегрировала разработку в девять различных типов транспортных средств. В настоящее время компания масштабирует использование системы, увеличивая количество подключенных автомобилей от десятков до сотен.

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Как работает технология

В Эстонии технология уже сертифицирована и полноценно работает в сферах каршеринга и такси без водителя безопасности в салоне на скорости до 50 км/ч.

Главные технические особенности системы:

  • Автомобиль подключается одновременно к нескольким сетям: Starlink, LTE и радиосвязи. Если одна сеть исчезает, машина остается управляемой.
  • Рекорд расстояния между оператором и автомобилем во время тестов составил 4300 км.
  • Максимальная скорость, которую развивал оператор во время дистанционного вождения, достигла 157 км/ч.
  • Один оператор с одной рабочей станции может переключаться между 10 разными автомобилями.

На вопрос, конкурирует ли Telearmy с Tesla, Толматс-Айя отвечает, что это так - в смысле сценария использования, но не с точки зрения готовности.

Этим летом компания планирует начать внедрение первых элементов автопилота. Это позволит оператору отправлять одну машину по маршруту автономно, а самому переключаться на выполнение боевой или гражданской миссии на другом авто.

Напомним, ранее украинский онлайн-сервис вызова авто Uklon приступил к испытанию технологии беспилотного такси на территории международного аэропорта "Борисполь". Также РБК-Украина рассказывала о развитии отечественного военного тех-сектора, в том числе о том, куда развиваются украинские наземные дроны и как в робототехнику внедряют искусственный интеллект.

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