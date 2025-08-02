150 вузов уже в программе. Где можно учиться по госгранту в 2025 году: полный список

В 2025 году большинство украинских университетов присоединились к государственному проекту, предусматривающему предоставление грантов на оплату контрактной формы обучения. По состоянию на 31 июля участие в нем принимают уже 150 высших учебных заведений, и перечень постоянно обновляется.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на"Освіта.юа".
Государственный грант - это форма финансовой поддержки от государства для получения высшего образования. Он направлен на частичное или полное покрытие стоимости обучения в рамках контракта.
Грант имеет целевое назначение: его можно использовать исключительно для оплаты за обучение в выбранном университете. Обналичить эти средства или потратить на другие нужды невозможно.
Средства, полученные в виде гранта, не подлежат возврату. Кроме того, получение гранта не обязывает студента к отработке или иным формам компенсации после завершения обучения. Больше об условиях получения гранта на обучение можно узнать здесь.
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Ранее мы писали о том, что на поступление на бакалавриат уже подали почти 770 тысяч заявок. Больше всего желающих учиться в вузах Киева и Львова. Лидером среди принятых заявок стал Львовский национальный университет им. Ивана Франко - 13 581. Самыми популярными среди абитуриентов остаются специальности: "право", "менеджмент" и "филология".
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