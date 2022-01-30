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До 150 євро: українцям підняли ліміт на безмитні посилки з-за кордону

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Київ, Неділя 30 січня 2022 10:00
До 150 євро: українцям підняли ліміт на безмитні посилки з-за кордону Фото: посилки до 150 євро не будуть обкладатися податками (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Верховна рада України підняла ліміт вартості посилки або покупки з-за кордону, яка не буде обкладатися митом. Безмитний ліміт підвищили зі 100 до 150 євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прийнятий на цьому тижні законопроект № 4278, який набуде чинності тільки після його підписання президентом та публікації.

Що змінилося

Зміни до законодавства передбачають, що неоподатковувана вартість міжнародних посилок для фізичних осіб підвищується з 100 до 150 євро. За посилки, які дорожче цієї вартості, доведеться платити мито і ПДВ.

Чому підняли ліміт

Як йдеться в пояснювальній записці, ліміт в 100 євро призвів до стрімкого скорочення імпортних відправлень. Іншими словами, українці стали менше купувати на зарубіжних сайтах, ніж до зниження ліміту. Як наслідок, скоротилися доходи поштових служб і активізувалися "сірі" схеми імпорту.

Як оподаткування працює зараз

На сьогодні ліміт вартості посилки для безмитного ввезення становить 100 євро. Якщо посилка коштує від 100 до 150 євро, то треба заплатити податок на додану вартість (ПДВ) у розмірі 20% від суми понад 100 євро.

Наприклад, за посилку вартістю 149 євро треба заплатити податок у розмірі 9,8 євро. Він розраховується наступним чином:

(149 - 100) * 0,2 = 9,8

Якщо вартість посилки перевищує 150 євро, то крім ПДВ треба заплатити ще й мито в розмірі 10% від суми, яка перевищує 150 євро.

Наприклад, за посилку вартістю 200 євро треба заплатити 20 євро ПДВ і 5 євро мита:

(200 - 100) * 0,2 + (200-150) * 0,1 = 25 (ПДВ і мито разом)

Що буде після того, як зміни набудуть чинності

При отриманні посилки вартістю до 150 євро не треба буде платити ані ПДВ, ані мито. При цьому якщо вартість посилки складе від 150 до 1000 євро, треба заплатити 20% ПДВ і 10% мита від різниці до безмитного порогу.

Наприклад, за посилку вартістю 250 євро треба буде заплатити загальну суму податків у розмірі 30 євро:

(250 - 150) * 0,3 = 30 (загальна сума податків)

або

(250 - 150) * 0,2 + (250 - 150) * 0,1 = 20 (ПДВ) + 10 (мито)

Як визначається митна вартість

Митна вартість посилки визначається за допомогою касових або товарних чеків, ярликів, банківських виписок, електронних повідомлень з інтернет-магазинів, інших документів, що містять відомості про вартість товарів.

Крім цього, передбачається, що відповідальними за нарахування та сплату цих платежів є поштові оператори та експрес-перевізники, тобто вони виступають податковими агентами.

Нагадаємо, раніше в Україні дозволили самостійне митне оформлення посилок з-за кордону.

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