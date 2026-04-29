"15 секунд, и рву!": как 12-летний парень спас пятерых детей от российского дрона

Главное: Героический поступок: 12-летний Анатолий Прохоренко из Семеновки спас пятерых братьев и сестер от удара FPV-дрона.

12-летний Анатолий Прохоренко из Семеновки спас пятерых братьев и сестер от удара FPV-дрона. Метод: Подросток вовремя разорвал оптоволокно управления, из-за чего беспилотник потерял контроль и упал в кусты.

Подросток вовремя разорвал оптоволокно управления, из-за чего беспилотник потерял контроль и упал в кусты. Источник знаний: Мальчик знал об уязвимом месте техники благодаря инструкциям от знакомых военных.

Мальчик знал об уязвимом месте техники благодаря инструкциям от знакомых военных. Риск: По словам экспертов, ребенок чудом не стал приоритетной целью для вражеского корректировщика.

По словам экспертов, ребенок чудом не стал приоритетной целью для вражеского корректировщика. Настоящее время: Сейчас семья эвакуировалась в Чернигов, а сам Анатолий планирует стать военным специалистом по БпЛА.

Секунды на спасение

События разворачивались 18 апреля. Анатолий, самый старший среди пяти детей в семье, был во дворе, когда заметил в небе беспилотник. Дрон начал маневрировать, нацеливаясь на группу детей - трех родных и трех двоюродных братьев и сестер мальчика.

"Я видел, что он начинает поворачивать. Говорю себе: "Все, 15 секунд, и рву!". Выбегает племянник и кричит: "Рви!". Я рву и вижу, что дрон пошел вверх, потому что потерял управление, и начал падать", - вспоминает подросток.

Оказалось, что Анатолий воспользовался слабым местом вражеской техники - оптоволокном, через которое осуществлялось управление. Беспилотник упал в кусты в 100-150 метрах от дома. Взрыва, к счастью, не произошло.

Уроки от военных и инстинкт защитника

Технике обращения с такими дронами Анатолия научили знакомые военные. Во время совместной заготовки дров в лесу бойцы показали парню волокно на одном из деревьев и дали короткую инструкцию, что рвать можно в редких случаях.

Когда наступил тот самый случай, у подростка сработал инстинкт. Несмотря на страх, он не растерялся. Отец парня, Владимир Полторацкий, признается, что не сразу понял масштабы опасности, но гордится сыном.

Взгляд экспертов

Специалисты отмечают, что мальчику изрядно повезло. Операционный директор центра "Крук" Никита Гавриленко объясняет: обычно FPV-дрон сопровождает другой беспилотник (например, "Мавик"), который корректирует удар с высоты. Если бы вражеский оператор заметил действия Анатолия, ребенок мог бы стать приоритетной целью для следующей атаки.

Новая жизнь и мечты о будущем

Из-за постоянных обстрелов Семеновки семья была вынуждена переехать в Чернигов, где сейчас оформляет статус ВПЛ. Анатолий учится в 7 классе и является главной опорой для родителей - ему спокойно доверяют уход за четырьмя младшими детьми.

Парень увлекается механикой, помогает отцу чинить трактор и авто, а после пережитого твердо решил связать жизнь с армией. Анатолий хочет стать военным, чтобы изучать строение дронов и профессионально их обезвреживать.