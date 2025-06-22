До 15 без Instagram и TikTok: почему детям стоит повременить с соцсетями

Что предлагают в Европейском Союзе

Испания, Франция и Греция призывают Европейскую комиссию установить минимальный возраст доступа детей к соцсетям. Это нужно для того, чтобы защитить их от вредного контента в TikTok, Instagram, Snapchat и других соцсетях.

Инициаторы предлагают установить единый "возраст цифрового совершеннолетия" для всех стран ЕС. Проще говоря, до 15 лет дети не смогут пользоваться соцсетями без разрешения родителей.

Если инициатива будет поддержана, на всех мобильных гаджетах в ЕС будет обязательная проверка возраста.

Для этого уже создано специальное приложение, которое будут тестировать в этом году. Также владельцев соцсетей обяжут прекратить использование затягивающих функций в приложениях: автозапуска видео, персонализации контента и всплывающих окон.

"Считаю, что это замечательная инициатива. Говорю это опираясь на свой опыт мамы и владелицы сети детских садов, где ежедневно вижу негативное влияние контента соцсетей на детей в возрасте 5-6 лет. Малыши становятся возбужденными, менее внимательными, сравнивают себя с другими", - говорит Юлия Кичила.

Она добавляет, что тренды соцсетей так быстро меняются - вчера были игрушки Хаги Ваги, а сегодня брейнрот мемы Балерина-капучина и Шпиониро-голубиро - что психика детей просто не выдерживает того массива информации, который на них выливается.

"Кстати, брейнрот в дословном переводе с английского означает "гниение мозга". Этот термин идеально описывает интернет-контент низкого качества, который оказывает негативное психологическое воздействие на человека", - подчеркивает эксперт.

Вредный эксперимент

О том, что короткие видео в соцсетях негативно влияют на мозг человека свидетельствуют десятки исследований. Результаты одного из них были опубликованы в международном научном журнале NeuroImage, который изучает работу мозга.

В эксперименте приняли участие более 100 человек в возрасте от 17 до 30 лет, которые 95 минут в день смотрели короткие видео.

Исследование длилось несколько месяцев и с помощью МРТ было установлено, что за это время объем серого вещества в орбифронтальной коре уменьшился на 2.3%.

Также снизилась концентрация внимания (с 2.5 минут до 45 секунд) и значительно ухудшился сон. Большинство испытуемых испытывали тревожность и депрессивные настроения.

"Соцсети токсичны для детей не только потому, что вызывают тревожность и депрессию. Соцсети заставляют детей формировать собственную идентичность на основе чужих предпочтений и реакций. Поэтому запрет смартфонов до 14 лет и соцсетей до 16 - сейчас вопрос номер один", - убежден американский психолог Джонатан Гейт.

Гейт также является инициатором превращения американских школ в свободную от смартфонов зону.

"Мозг ребенка не успевает обработать очередной shorts или reels, а ему уже подсовывают следующий. А там новый звук, новая эмоция, новые герои. Наблюдая яркий калейдоскоп событий в смартфоне, реальная жизнь для детей становится скучной, потому что в ней все не так быстро и красиво", - добавляет Юлия Кичила.

Она отмечает, что конкретное негативное влияние соцсетей - дети меньше общаются вживую, не умеют ждать, трудно концентрируются. Дети хотят иметь здесь и сейчас игрушки, подарки и красивую одежду, как у героев видео. Отказ родителей делает ребенка раздражительным.

Владелица сети детских садов HELLO KIDS и участница телешоу "Супермама" Юлия Кичила

А что советуют психологи?

Соцсети лучше отложить до 14-16 лет. В этом возрасте ребенок уже готов к саморегуляции и способен отфильтровать поток информации, который предлагают соцсети.

Но даже в этот период родителям нужно проговорить с сыном или дочерью четкие правила пользования соцсетями. Создать так называемые цифровые границы. Определить сколько времени ребенок может пользоваться соцсетями и где это можно делать.

Например, гостиная, кухня или встречи с родными - это зоны без гаджетов. Запрещено пользоваться гаджетами за 1-2 часа до сна.

Всегда поощряйте ребенка к обсуждению того, что он увидел в соцсетях. Объясняйте понятие приватности, кибербезопасности и опасность фейковых новостей.

Учите проверять информацию и искать первоисточники.

Обязательно объясняйте, что соцсети - это не реальная жизнь, а идеализированные картинки, поэтому не стоит обращать внимание на количество лайков или подписчиков.

Если же ребенок становится раздражительным, у него нарушается сон и снижается успеваемость - стоит обсудить его онлайн-активность.

"Я позволю дочери пользоваться соцсетями после 14 лет, не раньше. И точно с ограничением времени: до часа в день. И все это под моим контролем и разговорами о том, что она видит и как это воспринимает. Отдать ребенка в руки алгоритмов - это как оставить его одного в городе без карты и телефона. Дети должны сначала вырасти в реальной жизни, а потом идти в цифровую", - отмечает эксперт.