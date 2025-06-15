Постоянно что-то забываете? Ученый назвал формулу, которая перезапустит вашу память

Приходилось ли вам когда-нибудь забывать имя, которое крутится на языке, не находить ключи, только что положенные на место, или заходить в комнату и совершенно не помнить, зачем вы это сделали? Это разочарование знакомо каждому.

Почему так происходит и какие методы помогут вам легко запоминать информацию, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Mindfulness.

Почему человек многое забывает

В современном мире, где нас ежесекундно бомбардирует бесконечный поток информации - из смартфонов, телевизоров, компьютеров и нашего физического окружения - кажется, что наш мозг просто не в состоянии вместить всё.

По оценкам ученых, ежедневно среднестатистический человек "обрабатывает" около 34 гигабайт информации, что примерно равно 11,8 часа потребления контента.

Это огромный объем, и вполне естественно, что большинство этой информации человек забывает. Это не баг, а необходимый механизм для того, чтобы не перегружать наше сознание.

"Распространено ошибочное мнение, будто мозг впитывает абсолютно все вокруг. На самом деле он работает по принципу экономии: хранить как можно меньше данных, выжимая из них максимум пользы", - объясняет профессор психологии и неврологии, руководитель Лаборатории динамической памяти в Калифорнийском университете доктор Чаран Ранганатх.

Он подчеркивает, что наука о памяти - не о том, как запомнить все. Наоборот, наш мозг "создан" для забывания. Это позволяет нам фильтровать лишнее и сосредотачиваться на действительно важном.

Итак, если мы не созданы для запоминания абсолютно всего, как же мы можем эффективно сохранять ту информацию, которая имеет для нас значение?

Чаран Ранганатх отмечает: надо запоминать не больше, а качественнее - то есть концентрироваться на том, что для вас действительно важно. Кроме общих стратегий, доктор Ранганатх предлагает использовать метод MEDIC для улучшения качества запоминания.

M - Meaning (Значение)

Этот метод прекрасно подходит для запоминания названий или имен. Суть заключается в том, чтобы связать определенное слово, которое вы хотите запомнить, с другим, уже знакомым словом. Отталкиваться нужно от ваших собственных ассоциаций.

В качестве примера, ученый объясняет, что его имя Чаран (Charan) можно связать с созвучным именем персонажа греческой мифологии Харон (Charon). Чем сильнее и уникальнее ваша ассоциация, тем лучше информация закрепится в памяти.

E - Error (Ошибка)

"Ошибаться - это хорошо", - отмечает ученый.

Процесс осмысления ошибки помогает лучше запомнить правильный ответ. В качестве примера, прежде чем искать в словаре незнакомое слово на иностранном языке, попробуйте отгадать его значение, а потом проверьте, совпадает ли оно с определением из словаря.

Обучение на собственных ошибках гораздо лучше активизирует память, чем когда вы бездумно заучиваете информацию. Это создает более прочные нейронные связи.

D - Distinctiveness (Выразительность)

Ярко-розовый стикер на захламленном рабочем столе найти гораздо легче, чем листок бумаги белого цвета. С памятью это работает аналогично. Поэтому необходимо "выделять" информацию, которую вы хотите запомнить.

Для этого обратите внимание хотя бы на одну необычную или заметную деталь. Например, если вы оставляете дома ключи, обратите внимание на звук, с которым вы их положили на стол, или же на объект рядом с ними. Так воспоминание о них лучше задержится в памяти.

I - Importance (Важность)

Прежде чем браться за изучение чего-то, осознайте, зачем это вам нужно.

"Мы сохраняем воспоминания о событиях, которые являются важными в биологическом смысле. Когда мы проживаем важный для нас опыт, высвобождаются такие химические вещества, как дофамин, норадреналин или серотонин, способствующие пластичности памяти", - объясняет доктор Ранганатх.

Эти нейромедиаторы помогают лучше закрепить опыт в вашей памяти.

"Также мы обнаружили, что любознательность имеет подобное влияние на память. Поэтому прежде чем учиться, заинтересуйтесь темой", - добавил он.

Наверное, вы неоднократно замечали, что запах духов, которыми вы пользовались 10 лет назад, способен "перенести" вас в это время? Органы чувств помогают активизировать память. Воспользуйтесь этим, когда хотите запомнить что-то важное.

"Если вы пытаетесь вспомнить какое-то событие, представьте себя в этом месте и времени: что вы чувствовали, о чем думали, пейзажи и звуки этого места. Тогда вы увидите, что память воспроизводит много деталей", - советует ученый

Дополнительные советы для улучшения памяти:

Используйте различные каналы восприятия. Чем больше органов чувств вы задействуете при изучении информации, тем лучше она отложится в вашей памяти. Читайте, слушайте, говорите, пишите, рисуйте.

Например, если вы пытаетесь запомнить новый язык, не просто читайте слова, а проговаривайте их вслух, слушайте аудиозаписи, смотрите видео и даже попробуйте писать короткие фразы. Это создает более крепкие нейронные связи.

Повторяйте с интервалами. Многие исследования показывают, что интервальное повторение гораздо эффективнее, чем многократное повторение за короткий промежуток времени.

Вместо того чтобы "зубрить" все сразу, возвращайтесь к информации через определенные промежутки времени - через час, день, неделю.

Это помогает перевести информацию из кратковременной памяти в долговременную. Используйте карточки с материалом или специальные приложения для интервального повторения.

Используйте мнемонические приемы. Мнемоника - это искусство запоминания с помощью ассоциаций. Это могут быть акронимы, рифмованные фразы, визуализации или "дворцы памяти" (метод локусов).

Например, чтобы запомнить последовательность, можно создать смешную фразу, где первые буквы слов соответствуют первым буквам элементов, которые нужно запомнить. Чем более необычной и яркой будет ассоциация, тем лучше.

Уделяйте внимание сну и физической активности. Качество вашего сна напрямую влияет на способность мозга консолидировать воспоминания. Во время глубокого сна происходит "сортировка" и "архивация" информации, полученной в течение дня.

Недостаточный сон может значительно ухудшить память. Так же, регулярная физическая активность улучшает кровообращение в мозге, способствуя его лучшему функционированию и памяти. Здоровый образ жизни - это фундамент для здоровой памяти.

Память - это не статическое хранилище, а динамический процесс. Она постоянно адаптируется, фильтрует - и отсеивает лишнее, чтобы позволить нам эффективно функционировать в мире, перенасыщенном данными.

Забывание - это естественная часть этого процесса. Овладев методом MEDIC и этими простыми стратегиями, вы сможете не только лучше запоминать то, что действительно имеет значение, но и уменьшить стресс от постоянной "информационной перегрузки".