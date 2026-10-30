До +15, в некоторых областях сильные дожди: какой будет погода в Украине сегодня

В Украине сегодня, 30 октября, ожидается облачная и прохладная погода. В ряде регионов прогнозируются дожди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Сегодня в Украине облачно с прояснениями.
В южной части умеренные, в Карпатах, Прикарпатье, днем местами и в центральных областях небольшие дожди. На остальной территории без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, в западных областях северо-западный, 5-12 м/с.
Температура днем 7-12 °, на юге и востоке страны до 15 °.
Украине и области сегодня будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура по области днем 7-12 °, в Киеве около 10 °.
Напомним, в сети распространяется информация о "первом снеге" в Киеве и даже "снегопад" уже в конце следующей недели. Тем не менее, реальная синоптическая ситуация в Украине в эти дни может отличаться от долгосрочных прогнозов.
Также ранее синоптики поделились климатическими особенностями ноября в Украине - как "традиционными" показателями для этого периода, так и предварительным прогнозом на последний месяц осени 2026 года.