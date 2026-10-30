До +15, в некоторых областях сильные дожди: какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Украине

Сегодня в Украине облачно с прояснениями.

В южной части умеренные, в Карпатах, Прикарпатье, днем местами и в центральных областях небольшие дожди. На остальной территории без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, в западных областях северо-западный, 5-12 м/с.

Температура днем 7-12 °, на юге и востоке страны до 15 °.

Фото: какой будет погода в Украине 30 октября (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

Украине и области сегодня будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура по области днем 7-12 °, в Киеве около 10 °.