До +14 градусов. В Украине сильно потеплеет, синоптики назвали дату

Так, начнет теплеть в Украине уже в воскресенье, 8 декабря. На юге ожидается днем до +12 градусов, хотя ночные "минусы" еще будут "проскакивать" в других регионах страны.

А уже в понедельник, 9 декабря, во всех регионах Украины будет плюсовая температура, причем как днем, так и ночью. В Крыму будет в районе +12...+14 градусов. В Одесской области будет аналогичная температура. Но тепло будет не только на юге, например, в Донецкой области, до +9 градусов, а в Киеве - до +8.

Во вторник, 10 декабря, будет аналогичная погода. Правда, несмотря на аноальное тепло, по всей Украине вероятны осадки в виде дождя, а на западе - снег с дождем. Правда, вероятно, из-за осадков, температура начнет снижаться. К примеру, в Киеве днем будет до +4.

В Украине аномально потеплеет 9 декабря (meteo.gov.ua)