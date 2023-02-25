До +14, но штормовой ветер. Синоптик дала прогноз на сегодня
В субботу, 25 февраля, будет тепло: в Украине - до +14, в Киеве - до +10. Также будет "бурлить" штормовой ветер.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.
"Температура воздуха будет высокой - в течение дня +7...+14 градусов. На востоке, в Сумской области и на северо-западе (Волынь, Ровенская область) предполагается +3...+6 градусов", - рассказала она.
По словам синоптика, сегодня будет снова сильный, к штормовым порывам, ветер южного и юго-западного направлений.
"Преобладает влажная погода с периодическими дождями. Ночью на востоке и в центре местами с мокрым снегом", - добавила Диденко.
Погода в Киеве
В столице будет очень тепло, до +10 градусов, но ветрено и с дождем.
"В дальнейшем немного похолодает, но не существенно", - спрогнозировала Диденко.
Как сообщалось, погода в Украине весной 2023 года прогнозируется теплой, сама весна - ранней, но с возможными сюрпризами в виде заходов "арктического" воздуха, и соответственно - периодов похолодания.
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