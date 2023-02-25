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До +14, але штормовий вітер. Синоптик дала прогноз на сьогодні

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Україна, Субота 25 лютого 2023 07:00
До +14, але штормовий вітер. Синоптик дала прогноз на сьогодні Фото: синоптик Наталка Діденко розповіла про погоду на сьогодні (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

В суботу, 25 лютого, буде тепло: в Україні - до +14, в Києві - до +10. Також буде вирувати штормовий вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"Температура повітря буде високою - протягом дня +7...+14 градусів. На сході, в Сумській області та на північному заході (Волинь, Рівненська область) передбачається +3...+6 градусів", - розповіла вона.

За словами синоптика, сьогодні буде знову сильний, до штормових поривів, вітер південного та південно-західного напрямків.

"Переважатиме волога погода з періодичними дощами. Вночі на сході та в центрі місцями з мокрим снігом", - додала Діденко.

Погода в Києві

У столиці буде дуже тепло, до +10 градусів, проте вітряно та з дощем.

"Надалі трохи похолоднішає, проте не суттєво", - спрогнозувала Діденко.

Як повідомлялося, погода в Україні навесні 2023 року прогнозується теплою, сама весна - ранньою, але з можливими сюрпризами у вигляді заходів "арктичного" повітря, і відповідно - періодів похолодання.

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