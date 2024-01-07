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До 13 градусов мороза и гололедица. Киевлян предупредили о непогоде завтра

Киев, Воскресенье 07 января 2024 19:42
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До 13 градусов мороза и гололедица. Киевлян предупредили о непогоде завтра Фото: Киевлян предупредили о непогоде (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Жителей столицы предупредили об опасных метеорологических явлениях, которые ждут их завтра, 8 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской военной администрации.

"Завтра, 8 января в столице сложные погодные условия. I уровень опасности", - заявили в администрации.

По данным КГГА, завтра киевлян ждет облачная погода с небольшим снегом. Водителей предупредили о вероятности гололеда на дорогах.

Ветер северо-восточный, 7-12, местами порывы до 15-20 м/с.

Температура в Киеве в течение суток будет держаться от 11 до 13 градусов мороза.

Непогода в Украине

Ожидается, что в Украину придет волна похолодания из-за арктического воздуха с севера Европы и образования активного циклона на юге страны.

Украинцев предупредили о сильных морозах. В некоторых регионах температура опустится до -25 градусов. В частности, непогода будет сопровождаться значительным снегом, метелью, а также гололедицей.

Детальнее об ухудшении погоды - читайте в материале РБК-Украина.

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