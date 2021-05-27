До 13,50 гривень за кубометр. Постачальники назвали базові річні ціни на газ

Так, місячні пропозиції компаній визначені в розмірах від 7,99 грн за кубометр до 11,89 грн за кубометр. Річні пропозиції постачальників варіюються від 7,80 грн за кубометр до 13,50 грн за кубометр.

У постачальників ТОВ "ЙЕ енергія", ТОВ "МЕГАВАТТ ЕНЕРГО СЕРВІСНА КОМПАНІЯ", ТОВ "ТАС ЕНЕРГІЯ КРАЇНИ" річна і місячна ціни співпадають і дорівнюють, відповідно, 7,99, 8,09 та 11,22 грн за кубометр.

Більшість компаній встановила ціну на газ на червень нижчою за річну пропозицію. Так, наприклад, у ТОВ "ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ" різниця становить 5 грн за кубометр (8,50 грн у червні проти річної ціни у 13,50 грн).

Однак у кількох постачальників - "ТОВ "ЗАКАРПАТТЯ ЕНЕРГОЗБУТ", ТОВ "ГАЗПРОМПОСТАЧ", ТОВ "ГЛАСКОМЕРЦ" - навпаки річна пропозиція є більш вигідною.

Водночас, компанія "КиївГазЕнерджі" досі не оприлюднила свою річну пропозицію та місячну ціну газу на червень. Тепер її чекає перевірка та санкції від Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Як відомо, за умовами дії базових річних тарифних планів, ціни на газ протягом 12 місяців можуть змінюватися лише в бік зниження. З 1 травня саме річні пропозиції діють як базові. Всіх споживачів, які раніше користувалися місячними пропозиціями, постачальники автоматично перевели на річні продукти.