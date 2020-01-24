Україна перестала виконувати зобов'язання перед інвесторами в "зелену" енергетику

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Карл Стурен розповів про незадовільну ситуацію з розрахунками за "зеленим" тарифом

З листопада 2019 року Україна перестала виконувати тарифні зобов'язання перед інвесторами "зеленую" енергетику. Про це в четвер, 23 січня, кулуарах Українського дому в Давосі, організованого Фондом Віктора Пінчука, WNISEF і Horizon Capital розповів засновник компанії Vindkraft Ukraine Карл Стурен, відповідаючи на питання "Інтерфакс-Україна".

За інформацією шведського інвестора, в Тернопільській області рівень розрахунків за промисловими станціями у жовтні 2019 року становив 100%, у листопаді - 80%, грудні - 30%, січні 2020 року - 40%. У свою чергу, розрахунки з домашніми станціями по кожному з позначених місяців склали 0%.

"У кожної компанії, яка будувала ВЕС або СЕС, є кредити, вони вимагають обслуговування: щомісяця потрібно сплачувати тіло кредиту і відсотки. Довго терпіти цю ситуацію складно. Виходить, що треба подавати в суд, але у "Гарантованого покупця" (ГарПО) є дефіцит. Можна подавати на компанію до суду, блокувати рахунки, але на цьому - все. Тому позови - це не вирішення питання", - сказав Стурен.

Стурен додав: незважаючи на те, що учасники ринку і регуляторні органи продовжують обговорювати варіанти вирішення ситуації, що виникла з фінансуванням відновлювальних джерел енергії, поки цей процес "не так близький до завершення, як хотілося б".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що згідно з озвученими на початку листопада 2019 року даними Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища, дефіцит бюджету ГарПО в 2020 році може скласти від 10,4 млрд грн до 13,5 млрд грн. Прогнозувалося, що за підсумками 2019 року дефіцит складе 400 млн грн.

На початку грудня 2019 року був зареєстрований законопроект №2543 про поліпшення інвестклімату в сфері ВДЕ, передбачає добровільну реструктуризацію "зелених" тарифів (максимум на 15%) з одночасним продовженням строків їх виплат і скорочення термінів попередніх договорів. Документ буд підтриманий галуззю.

Проте, голова комітету Верхвной Ради України з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус і Минэкоэнерго виступило категорично проти запропонованого депутатами сценарію реструктуризації.

Як повідомляло раніше РБК-Україна, Мінекоенерго в листопаді 2019 року створив робочу групу для пошуку рішення проблеми в секторі ВДЕ, у тому числі моделі реструктуризації тарифу, однак, її робота зайшла в глухий кут.