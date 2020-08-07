Понад 120 тисяч жителів Нью-Йорка залишилися без світла

У Нью-Йорку через збій на електромережі без світла залишилася велика частина Манхеттена. Проблеми з електропостачанням виникли у понад 120 тисяч жителів Манхеттена.

Про це повідомляє телеканал ABC News.

За даними головної енергетичної компанії міста Con Edison, перебої з електропостачанням виникли після 5 години ранку, а вже о 6:30 без світла залишилися щонайменше 123 808 користувачів. Серед них і ті, які лишилися без електрики після урагану "Ісаіас".

Відключення сталися у районах Верхній Вест-Сайд, Гарлем та Верхній Іст-Сайд. Станом на зараз постачання електроенергії в ці райони відновлене.

Також від відключення світла постраждав міський метрополітен. Через перебої затримуються поїзда та не працюють станції.

Нагадаємо, ураган "Ісаіас" досягнув американського узбережжя 4 серпня; першими ураган накрив житлові квартали Оушн-Айл-Біч на території штату Північна Кароліна.

Жертвами урагану вже стали щонайменше 4 людини; один нещасний випадок стався в Нью-Йорку.