11 тысяч фальшивых заявлений о работе в Польше: как украинцам проверить работодателя

Как проверить работодателя

Такие заявления могли использовать для получения рабочих виз и пересечения границы, хотя реальных вакансий по ним не последовало.

Специалисты Gremi Personal советуют перед выездом проверить:

агентство по трудоустройству - в польском реестре KRAZ;

работодателя - в реестрах CEIDG или KRS;

название предприятия, адрес и регистрационные данные;

проект договора, место работы и информацию о том, кто будет выплачивать зарплату.

Если посредник отказывается назвать работодателя или предлагает оформить приглашение без договора и подтверждения предприятия, это повод отказаться от предложения.

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Чем рискуют украинцы

Если человек не знал об обмане и стал жертвой мошенников, уголовное наказание ему, как правило, не грозит. Однако он может потерять деньги и остаться без работы.

Кроме того, документы от фиктивного работодателя не подтверждают законность трудоустройства. Это может осложнить получение или продление разрешения на проживание на определенный срок в Польше.

Если по приезду выяснилось, что вакансии не существует, нужно сохранить переписку с посредником, объявление, копии документов и подтверждение оплаты и обратиться за юридической помощью.

За сознательное использование поддельного документа в качестве настоящей статьи 270 § 1 Уголовного кодекса Польши предусматривает от трех месяцев до пяти лет лишения свободы. Возможен также отказ во въезде или решение о возвращении с запретом повторного въезда.