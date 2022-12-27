За 11 месяцев производство металлургической продукции обрушилось на 70%

Еще хуже ситуация в ноябре: тогда было произведено лишь 313 тыс. т стали - это на 82% меньше, чем за аналогичный период 2021-го. Ежемесячное производство железорудной продукции осенью упало более чем на 90% по сравнению с довоенным временем.

Эксперты отмечают: на проблемы в металлургическом секторе повлияли проблемы с логистикой, перебои со снабжением электроэнергией и падение цен на продукцию на мировых рынках.

В частности, из-за блокирования морских портов украинские производители лишились доступа к части рынков, а логистические услуги выросли в цене в 3-4 раза, что сделало украинскую продукцию неконкурентоспособной.

"До полномасштабного вторжения РФ 60% железной руды, 80% чугуна и стальной продукции экспортировалось через морские порты. С началом боевых действий украинские порты заблокированы военным флотом россиян, и основным путем экспорта стал железнодорожный транспорт. В то же время с мая по сентябрь 202 с 1 июля текущего года железнодорожный оператор повысил тарифы на грузоперевозки на 70%, что стало весомым фактором роста логистических расходов, в результате чего металлургические предприятия сообщают о росте расходов на транспортировку продукции железнодорожным транспортом в Европу больше, чем в 4 раза по сравнению с довоенным временем", - указывают аналитики.

Кроме того, разрушение энергетической инфраструктуры из-за ракетных обстрелов россиян влечет за собой отключение от электроснабжения металлургических и горнодобывающих предприятий.

"В настоящее время существует риск полной остановки производства в отрасли, что может привести к гуманитарной катастрофе в регионах, где работают предприятия ГМК. В случае энергетического коллапса, по оценкам GMK Center, в 2023 году производство железорудной продукции может упасть на 88% по сравнению с 2022-м, но при стабилизации энергосистемы темпы падения могут замедлиться до 58%", - указывают аналитики.