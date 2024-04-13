Больше 1000 оккупантов и 32 артсистемы. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Российские военные блогеры утверждают о продвижении оккупантов под Часовым Яром. Институт изучения войны (ISW) сообщает о позиционных боях, однако не подтверждает изменений линии фронта.

За прошедшие сутки на фронте произошло 97 боевых столкновений. Больше всего враг атаковал на Бахмутском и Новопавловском направлениях – 33 и 29 атак соответственно.

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