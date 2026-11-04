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В 100 миллиардов раз меньше атома: как физики ищут следы темной материи

19:12 04.11.2026 Ср
2 мин
aimg Ольга Завада
Новые данные из коллайдера открывают путь к изучению фундаментальных законов (коллаж: РБК-Украина)

Физики приблизились к разгадке того, как устроена Вселенная: на Большом адронном коллайдере ученые исследовали явления, в 100 миллиардов раз меньше атома. Результаты эксперимента могут стать основой новой теории, которая объяснит фундаментальные законы природы.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Исследование зептоверса и поиск темной материи

Эксперимент проводился в Европейской лаборатории физики элементарных частиц (CERN) на границе Швейцарии и Франции.

Во время столкновений атомов на высоких энергиях ученые изучали продукты столкновений и зафиксировали нестабильную субатомарную частицу - так называемый "красивый" кварк.

Интересно, что частица существует всего 1,5 триллионной доли секунды перед тем, как распасться.

Физики в шутку называют этот масштаб зептоверсом - он в 100 миллиардов раз меньше обычного атома.

Поскольку в таких масштабах частицы могут быть более чувствительны к темной материи, фиксация их взаимодействия дает ученым уникальную возможность исследовать природу загадочной субстанции, которая до сих пор проявляла себя только через гравитацию.

Руководитель анализа данных доктор Гарри Клифф подчеркнул, что исследователи буквально приближаются к пониманию поведения новых частиц и стремятся продолжить работу.

Для этого 28 стран-участниц проекта согласовали модернизацию детектора стоимостью 150 миллионов фунтов стерлингов. По словам ученых, это позволило бы в 10 раз увеличить частоту регистрации подобных распадов.

Читайте больше: Наша Вселенная могла возникнуть внутри другого космоса: что выяснили ученые

Какие проблемы мешают революционному исследованию?

Несмотря на успех уникального эксперимента, британское агентство исследований и инноваций (UKRI) объявило о выходе из финансирования запланированного обновления.

Это решение вызвало резкую критику в научной среде. Профессор Тим Гершон отметил, что из-за таких шагов Великобритания рискует потерять лидерство в будущих открытиях и избавиться от возможности готовить новые поколения специалистов.

На фоне бюджетных ограничений многие молодые исследователи рассматривают возможность продолжения карьеры за границей из-за лучших перспектив.

В то же время в UKRI отмечают, что остаются полноправным участником CERN как второй по величине донор с бюджетом около 175 миллионов фунтов в год.

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