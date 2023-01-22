В 100 км от Украины. США продлили присутствие 4 тысяч военных в Румынии

Сообщается, что американские военные были переброшены в страну в начале 2022 года для усиления восточного фланга НАТО на фоне вторжения РФ в Украину. Контингент был увеличен до бригады летом.

Всего в состав бригады входят около 4 тысяч американских военных, они находятся на авиабазе "Михаил Когэлничану" меньше чем в 100 км от границы с Украиной. В Пентагоне подчеркнули, что в течение двух месяцев будет произведена ротация. Военных сменит прибывающая из США бригада той же дивизии.