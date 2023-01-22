В 100 км от Украины. США продлили присутствие 4 тысяч военных в Румынии
США продлили присутствие бригады 101-й воздушно-десантной дивизии в Румынии на ближайшие девять месяцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
Сообщается, что американские военные были переброшены в страну в начале 2022 года для усиления восточного фланга НАТО на фоне вторжения РФ в Украину. Контингент был увеличен до бригады летом.
Всего в состав бригады входят около 4 тысяч американских военных, они находятся на авиабазе "Михаил Когэлничану" меньше чем в 100 км от границы с Украиной. В Пентагоне подчеркнули, что в течение двух месяцев будет произведена ротация. Военных сменит прибывающая из США бригада той же дивизии.
Ранее мы писали, что 17 января в Румынию прибыли самолеты дальнего радиолокационного обнаружения Североатлантического альянса.
Напомним, еще 13 января стало известно, что НАТО планирует перебросить свои разведывательные самолеты из Германии в Румынию.
Также сообщалось, что президент Румынии Клаус Йоханнис призвал НАТО усилить свое присутствие на восточном фланге на фоне войны РФ против Украины.
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