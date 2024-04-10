В 100 км от РФ. В Финляндии построят штаб-квартиру сухопутных сил НАТО

Об этом заявил министр обороны Норвегии Бьорн Ариль Грамм, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Iltalehti .

По данным издания, штаб-квартира будет расположена в городе Миккели на юге Финляндии, который расположен примерно в 100 км от границы с Россией. Отмечается, что новый командный центр будет подчиняться командованию объединенных сил в Норфолке, США. Известно, что для работы в Миккели отправят не менее 375 офицеров стран-членов НАТО.

"Ожидаю, что мы будем под единым командованием и частью единого регионального оборонного плана. Таким образом, у нордических стран будет общее сдерживание и оборона", - отметил Грамм.

По его словам, создание нового центра командования сухопутных сил НАТО позволит "пожать плоды членства всех нордических стран" в Альянсе.

Вступление Финляндии в НАТО

4 апреля 2023 года Финляндия официально стала членом Североатлантического альянса. Флаг страны подняли возле штаб-квартиры организации, она стала 31-м членом блока.

После этого граница России с НАТО увеличилась на 1340 км. В Кремле угрожали Финляндии "ответом" в случае вступления в Альянс и заявляли, что это якобы "не принесет безопасность в Европу".

В конце марта этого года, министр иностранных дел Элина Валтонен заявила, что Финляндия не исключает возможности отправки западных войск в Украину в будущем, но сейчас в этом нет необходимости.

Добавим, что в последнее время в Финляндии участились сбои в работе GPS у самолетов. Это связано с активным использованием Россией систем радиоэлектронной борьбы в Балтийском регионе.

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