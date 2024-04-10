ua en ru
Ср, 10 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В 100 км от РФ. В Финляндии построят штаб-квартиру сухопутных сил НАТО

Среда 10 апреля 2024 04:07
UA EN RU
В 100 км от РФ. В Финляндии построят штаб-квартиру сухопутных сил НАТО Фото: Финляндия построит штаб-квартиру сухопутных сил НАТО (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

НАТО планирует построить в Финляндии штаб-квартиру сухопутных сил, что позволит расширить деятельность командования Объединенных сил.

Об этом заявил министр обороны Норвегии Бьорн Ариль Грамм, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Iltalehti.

По его словам, создание нового центра командования сухопутных сил НАТО позволит "пожать плоды членства всех нордических стран" в Альянсе.

"Ожидаю, что мы будем под единым командованием и частью единого регионального оборонного плана. Таким образом, у нордических стран будет общее сдерживание и оборона", - отметил Грамм.

По данным издания, штаб-квартира будет расположена в городе Миккели на юге Финляндии, который расположен примерно в 100 км от границы с Россией. Отмечается, что новый командный центр будет подчиняться командованию объединенных сил в Норфолке, США. Известно, что для работы в Миккели отправят не менее 375 офицеров стран-членов НАТО.

Вступление Финляндии в НАТО

4 апреля 2023 года Финляндия официально стала членом Североатлантического альянса. Флаг страны подняли возле штаб-квартиры организации, она стала 31-м членом блока.

После этого граница России с НАТО увеличилась на 1340 км. В Кремле угрожали Финляндии "ответом" в случае вступления в Альянс и заявляли, что это якобы "не принесет безопасность в Европу".

В конце марта этого года, министр иностранных дел Элина Валтонен заявила, что Финляндия не исключает возможности отправки западных войск в Украину в будущем, но сейчас в этом нет необходимости.

Добавим, что в последнее время в Финляндии участились сбои в работе GPS у самолетов. Это связано с активным использованием Россией систем радиоэлектронной борьбы в Балтийском регионе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Финляндия
NEWS
Защиту Харькова планируют усилить дополнительной ПВО: Зеленский обсудил вопрос с Олещуком
Защиту Харькова планируют усилить дополнительной ПВО: Зеленский обсудил вопрос с Олещуком
DAILY
Слишком близко к границе. Почему РФ вцепилась в Харьков и станет ли Patriot панацеей от атак
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Слишком близко к границе. Почему РФ вцепилась в Харьков и станет ли Patriot панацеей от атак