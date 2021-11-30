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Понад 10 тисяч мігрантів хочуть перетнути кордон ЄС з Білорусі, - речник прикордонслужби Польщі

Автор: Іванна Шовкун

У вівторок, 30 листопада, речниця прикордонної служби Польщі Анна Михальська розповіла на прес-конференції, що в Білорусі близько 10 тисяч іноземців планують нелегально перетнути кордон. Але на околицях кордону мігранти не розбивають табори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РАР.

"Зараз на околицях тихо. Немає спроб перетнути кордон силою", - зазначила речник польської прикордонної служби.

За її словами, поки що невідомо, скільки мігрантів знаходяться ближче до кордону, а скільки в глибині країни. Є інформація, що багато біженців поки що перебувають в логістичному центрі, який розташований неподалік прикордонного переходу Брузги.

"Ми не спостерігаємо таборів біля кордону. Люди зараз не розбивають табори, а їх перевозить на вантажівках білоруська сторона. Можливо з цього центру, а можливо з інших місць, де вони збираються", - розповіла Михальська.

Нагадаємо, прес-секретар міністра-координатора польських спецслужб Станіслав Жарін заявив, що в останню добу зафіксували менше спроб прориву кордону мігрантами. Проте дії біженців, як і раніше, рішуче підтримуються спецслужбами Білорусі.

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Польша