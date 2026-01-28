10 сантиметров льда: ДТЭК показал причину блэкаута в Одесской области (фото)

В Одесской области ремонт электросетей осложняет обледенение и сильный гололед. Энергетики фиксируют до 10 сантиметров мерзлоты на отдельных участках.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.
"На отдельных участках мы замеряли до 10 сантиметров мерзлоты. На фото - еще не худший вариант", - отмечают в ДТЭК.
По словам энергетиков, наибольшую угрозу создает вес льда, который приводит к повреждениям инфраструктуры. В более сложных случаях под нагрузкой обламываются провода или падают опоры в целом, что требует значительно больше времени на ремонт.
Также отмечается, что дополнительным вызовом стали обледенелые дороги. Спецтехника не всегда может добраться до мест аварий.
"Когда транспорт просто не едет, приходится добираться до линий пешком", - объясняют энергетики.
Погодные условия не впервые осложняют работу энергетиков на юге Украины. Во время предыдущих волн морозов в Одесской области уже фиксировали массовые обрывы линий и проблемы с доступом к поврежденным участкам.
Напомним, что энергетики восстановили электроснабжение для 101 тысячи семей в Одесской области, которые остались без света из-за непогоды. Работы по устранению последствий стихии продолжаются уже несколько дней.
Из-за сильного гололеда и сложных погодных условий перебои с электроснабжением наблюдались почти по всей области, особенно в северных районах Одесской области.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский наградил 8 работников ДТЭК государственными награ дами за вклад в стабильность энергосистемы.
В ДТЭК подчеркнули, что "эти награды отражают значимость ежедневной работы энергетиков, которые восстанавливают энергосети и поддерживают систему после вражеских атак".
Ранее 11 работников ДТЭК Рината Ахметова также получили государственные награды за восстановление электроснабжения после обстрелов.