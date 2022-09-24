До 10 лет тюрьмы. Путин утвердил наказание россиян за отказ воевать

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому россиянам за дезертирство или неявку на службу по призыву грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " РИА Новости ".

Согласно закону, самовольное оставление части или места службы или неявка на службу без уважительных причин, совершенные солдатом, который проходит военную службу по призыву или контракту, будут караться тюрьмой на срок до от 5 до 10 лет.

При этом россияне, которые пребывают в запасе, во время прохождения ими военных сборов, будут нести такую же уголовную ответственность.