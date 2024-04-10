Через 10 лет каждый пятый украинец будет пенсионером: почему стареет население

Уже до 2035 года каждый пятый украинец может быть пенсионером. Такой неутешительный прогноз объясняется негативными демографическими тенденциями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики Украины.
Как отметили в ведомстве, одна из негативных тенденций - чрезвычайно низкий уровень рождаемости. Сейчас суммарный коэффициент рождаемости составляет 1,0 на одну женщину, что более чем вдвое ниже, чем показатель, который обеспечивает воспроизводство населения (2,2). Это приводит к деформации половозрастной структуры населения.
"Украина уже входит в число стран с высоким средним возрастом населения: почти 18% населения составляют лица в возрасте 65 лет и старше. Старение населения в стране будет прогрессировать: ожидается, что к 2035 году каждый пятый украинец будет лицом старше 65 лет", - уточняют в Минсоцполитики.
В ведомстве подчеркивают, что низкая рождаемость связана с рядом причин, среди которых:
Напомним, ранее в Минсоцполитики сообщали о том, что в 2051 году население Украины может составлять 25,2 миллиона человек. Таким образом, украинцев станет меньше на 11 миллионов.
Как отметили в ведомстве, это связано с рядом угроз, которые прямо влияют на количество украинцев.
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