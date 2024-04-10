Через 10 лет каждый пятый украинец будет пенсионером: почему стареет население

Как отметили в ведомстве, одна из негативных тенденций - чрезвычайно низкий уровень рождаемости. Сейчас суммарный коэффициент рождаемости составляет 1,0 на одну женщину, что более чем вдвое ниже, чем показатель, который обеспечивает воспроизводство населения (2,2). Это приводит к деформации половозрастной структуры населения.

"Украина уже входит в число стран с высоким средним возрастом населения: почти 18% населения составляют лица в возрасте 65 лет и старше. Старение населения в стране будет прогрессировать: ожидается, что к 2035 году каждый пятый украинец будет лицом старше 65 лет", - уточняют в Минсоцполитики.

В ведомстве подчеркивают, что низкая рождаемость связана с рядом причин, среди которых: