10 простых способов маме прийти в себя, когда нервы на пределе

Для поддержания жизненного равновесия и предотвращения выгорания, чрезвычайно важно мамам выделять время для себя и посвящать его восстановлению внутреннего благополучия.

Многие мамы чувствуют себя виноватыми, когда думают о "времени для себя", но это не роскошь, а жизненная необходимость.

Здоровая, счастливая и спокойная мама - это лучший подарок для всей семьи. К счастью, существуют проверенные практики, которые помогут вам вернуть чувство контроля и обрести душевное равновесие.

Эффективные практики для восстановления гармонии

Магия утра. Начало дня для себя

Концепция "Магии утра" от Хэл Элрод, описанная в одноименной книге, вдохновила тысячи людей по всему миру.

Ее суть заключается в том, что именно начало дня задает тон вашему настроению и продуктивности на весь день. Если вы начинаете его с заботы о себе, с удовольствия и саморазвития, то и весь день будет более насыщенным и приятным.

Элрод советует посвящать себе первый час после пробуждения, и только потом приступать к работе, домашним делам и заботе о ребенке. К утренним ритуалам могут входить:

Аффирмации. Повторение положительных утверждений, настраивающих на успех и благодарность.

Повторение положительных утверждений, настраивающих на успех и благодарность. Медитация. Несколько минут в тишине для концентрации и успокоения ума.

Несколько минут в тишине для концентрации и успокоения ума. Чаепитие или легкий завтрак в спокойствии. Насладитесь моментом, не спеша.

Насладитесь моментом, не спеша. Чтение. Даже 10-15 минут книги могут вдохновить и обогатить.

Даже 10-15 минут книги могут вдохновить и обогатить. Легкая растяжка или йога. Пробудить тело и зарядиться энергией.

Этот метод действительно работает и может кардинально изменить ваше отношение к дню. Хотя не все готовы жертвовать сном и вставать на час раньше, очевидные преимущества такого подхода стоят того, чтобы попробовать. Начните с малого - даже 15-20 минут на себя утром уже будут иметь эффект.

Осознанные перерывы для восстановления сил

Для поддержания гармонии любому человеку, а тем более маме, необходимы осознанные перерывы. Это паузы от работы, от обязанностей и рутинных дел, которые помогают предотвратить выгорание.

Они позволяют восстановить силы, очистить разум и вернуться к задачам с новой энергией и свежим взглядом.

Вот несколько идей для гармоничных перерывов:

Дыхательные упражнения или короткая медитация. Даже 5 минут глубокого дыхания могут успокоить нервную систему.

Даже 5 минут глубокого дыхания могут успокоить нервную систему. Легкий спорт или растяжка. Сделайте несколько приседаний, наклонов или растяните мышцы. Это улучшит кровообращение и снимет напряжение.

Сделайте несколько приседаний, наклонов или растяните мышцы. Это улучшит кровообращение и снимет напряжение. Прогулка на природе. Если есть возможность, выйдите на свежий воздух. Даже короткая прогулка по парку или вокруг дома способна освежить мысли.

Если есть возможность, выйдите на свежий воздух. Даже короткая прогулка по парку или вокруг дома способна освежить мысли. Короткая творческая пауза. Нарисуйте что-то, послушайте любимую музыку, свяжите несколько петель - все, что отвлекает ум от рутины.

Особенно важным для современного человека является цифровой перерыв или цифровой детокс. Отложите телефон, выключите оповещения. Это чрезвычайно важно для восстановления сил и гармонии, ведь постоянный поток информации перегружает мозг.

Дайте глазам и разуму отдохнуть, используйте это время, чтобы заняться делами, которые приносят радость и расслабление: чтение бумажной книги, разговор с близкими, настольные игры.

Маме нужны паузы, чтобы восстановить силы и гармонию (фото: Freepik)

10 вещей, которые помогут маме быстро расслабиться

Сделать себе горячий напиток - и пить медленно

Чай, кофе, какао, вода с лимоном - неважно что. Главное - сесть и пить не спеша. Без телефона, без новостей. Просто дышать. 5 минут для себя - это не роскошь, это минимум выживания.

Выйти на балкон, во двор или просто к окну

Даже 3 минуты свежего воздуха меняют все. Посмотри на небо, на листья, на кота соседей - все, что не требует твоего участия. Мозг сбрасывает напряжение, когда видит горизонт.

Включить музыку, которая тебе когда-то нравилась

Не "детские песенки", не "что-то фоновое". А твоя музыка. Слушай ее в наушниках, танцуй, если можешь. Или просто лежи.

Выключить звук на телефоне на час

Ни уведомлений, ни Viber-групп из детсада, ни напоминаний. Мир не разрушится. А нервная система немного перегрузится и вернется в норму.

Съесть что-то, что ты любишь - и не делить

Да, звучит эгоистично. И именно это тебе сейчас нужно. Кусок шоколада, горячий суп, что-то хрустящее. Еда успокаивает не только детей.

Принять быстрый душ или умыться холодной водой

Идеально - душ, даже 3-минутный. Если нет - просто умойся, как после бессонной ночи. Это включает тело, а когда тело просыпается - голова тоже за ним подтянется.

Написать 3 вещи, которые тебе сейчас хочется (не "надо")

Не план действий. Не список задач. А:

хочу тишины

хочу объятий

хочу спокойно постирать белье

Фиксация желаний возвращает тебя к себе. И дает точку опоры.

Положить телефон, закрыть глаза и просто посидеть 5 минут

Это не медитация. Это пассивный перезапуск. Сиди, пока не вспомнишь, сколько тебе лет. И кто ты кроме "мама".

Обнять кого-то - или себя

Физический контакт дает выброс окситоцина - гормона спокойствия. Обними ребенка, мужа, кота, подушку. Или себя - на самом деле это работает.

Дать себе разрешение "ничего не делать" хотя бы 15 минут

Вместо "я должна убрать/погладить/ответить" - скажи: "Я не буду ничего делать эти 15 минут. И имею на это право."

И главное - не ждать идеального момента

Не надо отпуска, бабушки или чистой кухни, чтобы сделать паузу. Ты имеешь право на себя прямо сейчас. Даже если ребенок бегает, кухня в крошках, а мозг шепчет "еще немного потерпи". Пауза - это не побег. Это ремонт твоей внутренней опоры.

Помните, забота о себе - это не эгоизм, а инвестиция в ваше здоровье, счастье и благополучие всей семьи.

Даже маленькие шаги, сделанные регулярно, могут иметь большое влияние на ваше душевное равновесие. Найдите свой способ "перезагрузки" и позвольте себе быть не только мамой, но и счастливой женщиной.