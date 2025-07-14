Украинские школы переходят на 10-месячную учебу и короткие каникулы: что это значит для детей?

Время от времени в публичном пространстве возникают разговоры о необходимости продления учебного года еще на месяц. В то же время некоторые школы уже внедряют это.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказала академический директор школы "Educator" Анастасия Сивак.
"Мы на самом деле очень долго этому сопротивлялись, потому что верили в то, что у детей должно быть три летних месяца. Мы все привыкли и должны двигаться так", - объясняет Сивак.
Однако решение продлить учебный год приняли из-за ряда факторов. Один из главных - образовательные потери, которые понесли дети во время пандемии и полномасштабной войны.
"Сейчас видим, что разница между детьми в классах может быть просто колоссальной по каким-то предметам, и нам нужно время, чтобы это наработать", - отмечает она.
Дополнительным вызовом является ситуация с безопасностью. По словам педагога, трудно предсказать, сколько времени в течение учебного года дети проведут в укрытиях.
"Мы спускаемся в укрытие, но это все равно отнимает определенный период времени: пройти, спуститься, настроиться там, вернуться", - объясняет Анастасия.
К тому же иногда дети не приходят в школу после ночных воздушных тревог, и это также влияет на темп обучения.
"Приходится чем-то жертвовать, а жертвовать не хочется", - говорит специалист.
Она подчеркивает, что целостная личность не формируется, если убирать такие элементы как физкультура, курсы по soft skills или проектная работа.
"Поэтому на этом этапе мы приняли решение о 10 месяцах обучения, мы пилотируем. Это у нас первый год", - добавляет Анастасия.
Чтобы сделать дополнительный месяц привлекательным для детей, команда школы создала программу с экскурсиями, профориентацией и проектами.
"Нам удалось сделать для них этот 10 месяц с экскурсиями, с профориентацией, с проектами. Менять активности так, чтобы они могли доучиться, но и провести этот месяц немного по фану в школе", - рассказывает Сивак.
Цель этого подхода - сохранить ощущение каникул, но оставить обучение в центре внимания.
"Мы дали это ощущение каникул, просто для того, чтобы они были настроены ходить в школу... Было важно, чтобы они понимали, что это для них, и здесь можно и повеселиться, и поучиться", - заключает она.
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