Більше 10 винищувачів Китаю перетнули лінію розмежування з Тайванем
Фото: (china.jet twitter.com/WarPolitRussia)
Сьогодні, 1 вересня, більше ніж 10 китайських винищувачів пролетіли через серединну лінію Тайванської протоки.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Згідно з повідомленням міністерства оборони Тайваню, 14 китайських винищувачів перетнули серединну лінію Тайванської протоки, яка зазвичай слугує неофіційним територіальним бар'єром.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Тайвань виявив кілька десятків військових літаків і кораблі КНР поблизу острова.
Також рух китайських військових кораблів та літаків поблизу Тайваню було зафіксовано 21 серпня. Частина з них зайшла в зону дії протиповітряної оборони.
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