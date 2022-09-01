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Більше 10 винищувачів Китаю перетнули лінію розмежування з Тайванем

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Четвер 01 вересня 2022 13:53
Більше 10 винищувачів Китаю перетнули лінію розмежування з Тайванем Фото: (china.jet twitter.com/WarPolitRussia)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 1 вересня, більше ніж 10 китайських винищувачів пролетіли через серединну лінію Тайванської протоки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Згідно з повідомленням міністерства оборони Тайваню, 14 китайських винищувачів перетнули серединну лінію Тайванської протоки, яка зазвичай слугує неофіційним територіальним бар'єром.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Тайвань виявив кілька десятків військових літаків і кораблі КНР поблизу острова.

Також рух китайських військових кораблів та літаків поблизу Тайваню було зафіксовано 21 серпня. Частина з них зайшла в зону дії протиповітряної оборони.

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