До 10 часов задержки: в Украине массово опаздывают поезда, перечень

Какие рейсы опаздывают больше всего

Дольше всех задерживается поезд №31/32 Запорожье - Перемышль: он отстает от графика на 9 часов 22 минуты. Так же опаздывает рейс №3/4 Днепр - Ужгород, который отправился с начальной станции еще 29 сентября.

Далее следует поезд №9/10 Киев - Будапешт с задержкой 7 часов 39 минут. Еще три рейса отстают более чем на шесть часов: Чернигов - Ясиня, Харьков - Ужгород и Днепр - Ковель.

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Фото: задержки поездов УЗ утром 30 сентября (скриншот uz-vezemo.uz.gov.ua)

Почти на шесть часов опаздывают поезда Киев - Николаев, Киев - Запорожье, Харьков - Рахов и Харьков - Одесса. Задержки есть и на рейсах из Киева в Варшаву, Перемышль и Чоп.

В сервисе причины задержек не указали. Однако обычно это связано с безопасностью - ночью воздушная тревога была почти по всей Украине, в некоторых регионах слышали взрывы. В таком случае следование поездов останавливают, поскольку враг постоянно бьет по железной дороге и гражданскому населению.

Напомним, что ночью Россия атаковала Киев реактивными дронами и баллистикой.