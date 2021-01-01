З 1 січня запроваджується єдиний рахунок для сплати податків та ЄСВ

Фото: калькулятор (Віталій Носач, РБК-Україна)

З 1 січня 2021 року в Україні запроваджується єдиний рахунок для сплати податків та єдиного соціального внеску (ЄСВ). Рішення про запровадження єдиного рахунку було ухвалено парламентом.

Про це повідомляє прес-служба Державної податкової служби (ДПС).

Щоб перейти на єдиний рахунок, необхідно зробити наступні кроки.

Перший - через Електронний кабінет подати "Повідомлення про використання єдиного рахунку" за формою J/F 1307001.

Другий - отримати квитанцію про включення до Реєстру платників, які використовують єдиний рахунок.

Третій - надати до обслуговуючого банку розрахункові документи із зазначенням реквізитів єдиного рахунку на загальну суму без визначення одержувачів або з визначенням одержувачів.

Платники, які не подали повідомлення за формою J/F 1307001, продовжують сплачувати платежі безпосередньо на бюджетні/небюджетні рахунки.

У податковій звертають увагу, що відмовитися від використання єдиного рахунку можна буде з 1 січня наступного календарного року.

Нагадаємо, 13 березня Верховна рада України схвалила раніше ветований законопроект №1049 "Про внесення змін у деякі закони України про запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування". Закон ухвалено з пропозиціями глави держави Володимира Зеленського. Єдиний рахунок запроваджується з 1 січня 2021 року.

Кабінет міністрів 29 квітня затвердив порядок функціонування єдиного рахунку для сплати податків та єдиного соціального внеску (ЄСВ) та інших платежів, які контролюються Державною податковою службою.

Запровадження єдиного рахунку для сплати податків відбудеться з 1 січня 2021 року. Податкова надала інструкцію з переходу.

З 1 січня в Україні запроваджується єдиний рахунок для податків та ЄСВ