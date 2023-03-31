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До 1 млн гривен: в Украине запускают грантовые программы для ветеранов на собственный бизнес

Фото: ветераны получат до 1 млн на собственный бизнес (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров расширил проект работы и запускает новые грантовые программы для ветеранов на начало или развитие собственного бизнеса. Заявки можно подавать через портал "Дія" с 10 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

Согласно решению правительства, ветераны смогут получить грант от 250 тыс. гривен до 1 млн. гривен. Кроме того, второй из супругов защитника сможет получить грант 500 тыс. гривен на развитие семейного бизнеса.

В частности, запускаются новые грантовые программы, по которым можно получить грант:

  • 250 тыс. гривен - для участника боевых действий и/или лица с инвалидностью в результате войны при создании одного рабочего места;
  • 500 тыс. гривен - для члена семьи участника боевых действий и/или лица с инвалидностью в результате войны при создании двух рабочих мест;
  • 1 млн гривен - для участника боевых действий и/или лица с инвалидностью в результате войны, зарегистрированных как ФЛП не менее 3 лет, при условии создания четырех рабочих мест, минимум 2 из которых займут ветераны или лица с инвалидностью в результате войны.

Гранты на 500 тыс. гривен и 1 млн гривен будут предоставляться при софинансировании с получателем в соотношение 70/30, то есть получатель гранта должен вложить в свое дело 30% собственных средств, 70% средств предоставит государство в виде гранта.

Грантовые средства предприниматель может использовать на приобретение оборудования, сырья, материалов, аренды помещения и транспортных средств, необходимых для реализации своего бизнес-проекта, закупку лицензионного программного обеспечения, оплату услуг по маркетингу и рекламе.

Заявления на получение грантов можно подавать с 10 апреля через портал Дія.

Напомним, в Верховной раде зарегистрированпроект закона об упрощении процедуры присвоения статуса ветерана.

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