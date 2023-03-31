До 1 млн гривен: в Украине запускают грантовые программы для ветеранов на собственный бизнес

Кабинет министров расширил проект работы и запускает новые грантовые программы для ветеранов на начало или развитие собственного бизнеса. Заявки можно подавать через портал "Дія" с 10 апреля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.
Согласно решению правительства, ветераны смогут получить грант от 250 тыс. гривен до 1 млн. гривен. Кроме того, второй из супругов защитника сможет получить грант 500 тыс. гривен на развитие семейного бизнеса.
В частности, запускаются новые грантовые программы, по которым можно получить грант:
Гранты на 500 тыс. гривен и 1 млн гривен будут предоставляться при софинансировании с получателем в соотношение 70/30, то есть получатель гранта должен вложить в свое дело 30% собственных средств, 70% средств предоставит государство в виде гранта.
Грантовые средства предприниматель может использовать на приобретение оборудования, сырья, материалов, аренды помещения и транспортных средств, необходимых для реализации своего бизнес-проекта, закупку лицензионного программного обеспечения, оплату услуг по маркетингу и рекламе.
Заявления на получение грантов можно подавать с 10 апреля через портал Дія.
Напомним, в Верховной раде зарегистрированпроект закона об упрощении процедуры присвоения статуса ветерана.
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