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С 1 июля в Польше новые условия предоставления помощи беженцам: что изменилось для украинцев

Что изменилось в оказании помощи беженцам с 1 июля (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

С 1 июля в Польше изменились условия предоставления помощи беженцам из Украины. Соответствующие изменения президент Анджей Дуда подписал в июне.

РБК-Украина со ссылкой на публикацию Media Room рассказывает, что нужно знать украинцам об изменениях.

Срок защиты беженцев продлили

Законность пребывания граждан Украины в Польше будет продлена до 30 сентября 2025 года. 

Беженцы и дальше смогут рассчитывать на поддержку размещения, но она несколькими моментами будет отличаться от предлагавшейся до сих пор. Это связано с необходимостью адаптации законодательства к вызовам, с которыми общество сталкивается сейчас, поскольку они отличаются от тех, что были в 2022 и 2023 годах.

Изменились условия размещения беженцев

Уже с 1 июля размещать беженцев можно будет только в коллективных заведениях размещения, содержащихся по распоряжениям воевод. С этой даты заканчивается период, за который выплачивается денежная помощь на проживание и питание гражданина Украины в частном жилом помещении. Подать заявления о возмещении ущерба, нанесенного до 30 июня этого года, можно до конца июля. Заявки, поданные в этот период, будут рассматриваться на текущих условиях.

В последние месяцы количество претендентов на эту льготу уменьшается, а резерв мест в коллективных заведениях размещения увеличивается. Отсюда и решение прекратить эту форму помощи.

Однако граждане Украины, все еще нуждающиеся в поддержке, могут обратиться к местному воеводе, который предоставит им эту поддержку. Им предоставят свободное место в коллективном заведении размещения, приспособленном к потребностям данного беженца.

Такое заявление следует подавать непосредственно в воеводское управление. При этом в Польше до сих пор действуют различные виды коллективных заведений размещения, в том числе предназначенные, например, для групп, нуждающихся в особых условиях.

Поддержка беженцев с ограниченными возможностями

Люди с инвалидностью, сбежавшие от войны в Украине, все еще могут рассчитывать на поддержку. Согласно новым правилам каждый воевода сможет подписать дополнительное соглашение с общественно-полезными организациями. Он будет гарантировать проживание людей с ограниченными возможностями, лиц, которые за ними ухаживают, и пожилых людей на особых условиях.

Требование к минимальному количеству лиц (10), которые должны находиться в данном коллективном учреждении размещения, не распространяется на учреждения, которые находятся в постоянной собственности или управлении субъектов государственного финансового сектора. Для подписания договора с воеводой общественно-полезная организация должна существовать не менее 24 месяцев.

Другие важные изменения

С 1 июля вступили в силу следующие изменения:

  • выплаты по программе Dobry Start (в размере 300 злотых, которую предоставляют родителям школьников раз в год для приобретения школьных принадлежностей) теперь будут давать, если ребенок будет выполнять обязательную школьную программу или программу дошкольного учреждения
  • студенты смогут участвовать в дополнительных бесплатных уроках польского языка не более трех лет
  • документы на PESEL нужно подавать сразу после пересечения границы (ранее это можно было сделать в течение 30 дней). Также услуга изготовления фотографии при оформлении PESEL становится платной
  • отменяется одноразовая денежная помощь в размере 300 злотых
  • финансирование на проживание и питание беженцев, находящихся в особо затруднительном положении, будет возможно на основании договора с воеводой или органом местного самоуправления
  • вводятся отдельные основания для аннулирования вида на временное проживание граждан Украины (в частности, если пребывание конкретного лица на территории Польши несет угрозу безопасности страны)
  • в школах заработают ассистенты, которые будут помогать иностранным детям, что не владеют польским языком или владеют им на недостаточном уровне

Ранее мы писали о том, как украинцам с 1 июля будут выдавать PESEL.

Читайте также о том, что в Польше заработает специальная Karta pobytu для украинцев.

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