В Одесі під час повітряної тривоги пролунав вибух

В Одесі пролунали вибухи у четвер, 15 вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
"В Одесі пролунав вибух", - йдеться у повідомленні.
Вибух пролунав через 6 хвилин після оголошення повітряної тривоги. На даний момент ніякої офіційної інформації про вибух не було.
Нагадаємо, що вчора в Одесі прогриміли вибухи.
Також, раніше у Миколаєві пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
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