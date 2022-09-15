Литва відремонтує німецькі САУ "PzH 2000", які передали Україні

Німецькі самохідні артилерійські установки "Panzerhaubitze 2000", які були передані Україні, відвезуть на ремонт у Литву.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку міністра національної оборони Литви Арвідаса Анусаускаса.
"Литва бере на себе нову місію - буде відремонтовано самохідні PzH 2000, які належать українцям", - заявив міністр.
У Литві є підприємство "Lithuania Defense Services", яке створили для ремонту та обслуговування військової техніки у червні цього року німецькі компанії "Rheinmetall" та "Krauss-Maffei Wegmann".
ЗСУ отримали від Німеччини 10 таких установок, ще 8 були передані Нідерландами.
"Panzerhaubitze 2000" - німецька самохідна артилерійська установка з автоматичною системою заряджання та високим рівнем автоматизації всіх систем.
Боєкомплект установки складається із 60 снарядів та 228 модульних метальних зарядів. Дальність стрільби стандартним боєприпасом - 30 км. САУ використовують стандартні в арміях країн НАТО постріли роздільного заряджання.
Нагадаємо, що німецькі САУ "Panzerhaubitze 2000" помітили на позиціях українських військ ще в червні.
Також, Німеччина погодила продаж Україні сотні самохідних гаубиць "Panzerhaubitze 2000".
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