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У кожній громаді Луганської області введуть військові адміністрації, - Гайдай

Фото: Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай (t me dom_channel)
Автор: Дмитро Браславський

Через велику кількість фактів співпраці депутатів органів місцевого самоврядування з окупантами, проводити майбутні сесії у громадах Луганської області буде неможливо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Тому прийняте рішення увести у кожній громаді Луганщини військову адміністрацію", - заявив Гадай.

За його словами, подання на призначення начальників цих адміністрацій вже на розгляді у президента України Володимира Зеленського.

Гайдай каже, що це дозволить начальнику військової адміністрації в умовах воєнного стану швидко приймати рішення.

"Чекаємо на погодження кандидатів главою держави", - додав Гайдай.

Нагадаємо, за словами Гайдая, бої за Луганську область будуть важкими. Повторити "миттєвий" сценарій вже не вийде.

Також, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай скликає штаб з питань деокупованих територій регіону

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