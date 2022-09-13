Військової підтримки не буде? В ОДКБ розглянули звернення Вірменії

В ОДКБ вирішили направити генерального секретаря організації у зону конфлікту Вірменії та Азербайджану та підготувати докладну доповідь главам держав.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на білоруське видання "Белта".
Позачергове засідання Ради колективної безпеки ОДКБ відбулося 13 вересня. На ньому розглядався запит Вірменії.
"Білорусь завжди виходила з безальтернативного мирного врегулювання конфлікту між Вірменією та Азербайджаном, виключно політико-дипломатичними методами. Нинішня ситуація вимагає досконального вивчення", - йдеться у повідомленні.
У результаті було вирішено направити генерального секретаря ОДКБ у зону конфлікту, підготувати докладну доповідь главам держав та створити робочої групи з-поміж співробітників Секретаріату та Об'єднаного штабу ОДКБ для аналізу ситуації та вироблення пропозицій.
Нагадаємо, що на кордоні Азербайджану та Вірменії у ніч на 13 вересня спостерігалось загострення ситуації.
Так, майже одразу прем'єр Вірменії Нікол Пашинян подзвонив президенту РФ Володимиру Путіну. З часом Пашинян вирішив просити допомоги у Росії та ОДКБ.
Пізніше, в ОДКБ пообіцяли задіяти механізми для урегулювання загострення.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.