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Військової підтримки не буде? В ОДКБ розглянули звернення Вірменії

Фото: В ОДКБ розглянули звернення Вірменії (odkb csto org)
Автор: Дмитро Браславський

В ОДКБ вирішили направити генерального секретаря організації у зону конфлікту Вірменії та Азербайджану та підготувати докладну доповідь главам держав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на білоруське видання "Белта".

Позачергове засідання Ради колективної безпеки ОДКБ відбулося 13 вересня. На ньому розглядався запит Вірменії.

"Білорусь завжди виходила з безальтернативного мирного врегулювання конфлікту між Вірменією та Азербайджаном, виключно політико-дипломатичними методами. Нинішня ситуація вимагає досконального вивчення", - йдеться у повідомленні.

У результаті було вирішено направити генерального секретаря ОДКБ у зону конфлікту, підготувати докладну доповідь главам держав та створити робочої групи з-поміж співробітників Секретаріату та Об'єднаного штабу ОДКБ для аналізу ситуації та вироблення пропозицій.

Нагадаємо, що на кордоні Азербайджану та Вірменії у ніч на 13 вересня спостерігалось загострення ситуації.

Так, майже одразу прем'єр Вірменії Нікол Пашинян подзвонив президенту РФ Володимиру Путіну. З часом Пашинян вирішив просити допомоги у Росії та ОДКБ.

Пізніше, в ОДКБ пообіцяли задіяти механізми для урегулювання загострення.

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